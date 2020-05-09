أسعار الذهب في مصر تنخفض 6 جنيهات اليوم السبت 9 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 مايو 2020، الموافق 16 رمضان 1441هـ، تراجعًا بقيمة 6 جنيهات، مُقارنة بأسعار أمس الجمعة، إذ بلغ سعر عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر 745 جنيهًا للجرام الواحد، فيما كان سعره أمس، 751 جنيهًا.

ويأتي تراجع أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي، في ظل تراجع الأسعار عالميًّا، منذ صباح اليوم، إذ تراجع سعر الأوقية “الأونصة”، بشكل ملحوظ، إذ سجلت اليوم 1701 دولار أمريكي، فيما كان سعرها يوم أمس الجمعة، نحو 1721 دولارًا، أي تراجعت 20 دولارًا مرة واحدة.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، وذلك في محلات الصاغة بالجمهورية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار فروق الأسعار من منطقة لأخرى، بسبب المصنعية، إذ جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الجرام عيار 21 سجّل 745 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 سجّل 851 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 18 سجّل 638.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.

سعر الأوقية 1701 دولار أمريكي.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بعوامل عديدة أبرزها سعر الدولار، وأسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية التي تصدر على مستوى العالم، وكذلك هبوط أسعار النفط عالميا.

تراجع السعر العالمي

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد هبط سعر المعدن الأصفر اليوم 0.8% على المستوى العالمي، ليصل سعر الأوقية 1701 دولار أمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في 27 أبريل الماضي نحو 1722.56 دولار أمريكي.