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أسعار الذهب في مصر تنخفض 6 جنيهات اليوم السبت 9 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر تنخفض 6 جنيهات أسعار الذهب في مصر تنخفض 6 جنيهات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 مايو 2020، الموافق 16 رمضان 1441هـ، تراجعًا بقيمة 6 جنيهات، مُقارنة بأسعار أمس الجمعة، إذ بلغ سعر عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر 745 جنيهًا للجرام الواحد، فيما كان سعره أمس، 751 جنيهًا.

ويأتي تراجع أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي، في ظل تراجع الأسعار عالميًّا، منذ صباح اليوم، إذ تراجع سعر الأوقية “الأونصة”، بشكل ملحوظ، إذ سجلت اليوم 1701 دولار أمريكي، فيما كان سعرها يوم أمس الجمعة، نحو 1721 دولارًا، أي تراجعت 20 دولارًا مرة واحدة.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، وذلك في محلات الصاغة بالجمهورية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار فروق الأسعار من منطقة لأخرى، بسبب المصنعية، إذ جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر الجرام عيار 21 سجّل 745 جنيهًا.
  • سعر الجرام عيار 24 سجّل 851 جنيهًا.
  • سعر الجرام عيار 18 سجّل 638.5 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.
  • سعر الأوقية 1701 دولار أمريكي.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بعوامل عديدة أبرزها سعر الدولار، وأسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية التي تصدر على مستوى العالم، وكذلك هبوط أسعار النفط عالميا.

تراجع السعر العالمي

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد هبط سعر المعدن الأصفر اليوم 0.8% على المستوى العالمي، ليصل سعر الأوقية 1701 دولار أمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في 27 أبريل الماضي نحو 1722.56 دولار أمريكي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 850 إلى 853
عيار 22 779 إلى 782
عيار 21 744 إلى 746
عيار 18 638 إلى 639
عيار 14 496 إلى 497
عيار 12 425 إلى 426
الاونصة 26,444 إلى 26,515
الجنيه الذهب 5,952 إلى 5,968
الكيلو 850,286 إلى 852,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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