أسعار الذهب في مصر وبمنطقة الخليج اليوم 22 أبريل | شامل الأسعار بالسعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر

أسعار الذهب لها الكثير والكثير من الأهمية لدى القطاعات الاستثمارية بمختلف مجالاتها، فالذهب يمتلك القدرة على تحريك توجهات المستثمرين والمُضاربين بشكل يومي، حول ما هو الملاذ الآمن اليوم لاستثماراتهم، وتشهد أسعار الذهب منذ عام حالة تقلب وتغير شديدة، وذلك من ارتفاع للذهب وهبوط لأسعاره، جعل متابعة أخبار الذهب بشكل يومي ذا أهمية كبرى .

ونحن بهذا التقرير ننقل لكم، أسعار الذهب بمصر وبمنطقة الخليج، وذلك بشكل يومي مُحدث وفق الأسعار الرسمية الواردة عن أسعار الذهب اليوم سواء بالسوق المحلية المصرية، أو السوق الخليجية شامل أسعار الذهب في السعودية، وأسعار الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الإمارات، وأسعار الذهب في قطر .

أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 أبريل 2019 بمصر

تشهد أسعار الذهب داخل مصر، حالة من الصعود والتعافي الملحوظ وذلك منذ ثلاثة أيام، واليوم الاثنين شهد الذهب ارتفاع جديد كحلقة متصلة من الارتفاعات منذ ثلاثة أيام بمصر، ليسجل ارتفاع بمقدار جنيه للجرام، وتمثلت أسعار الذهب بمصر اليوم الاثنين كما يلي :

سعر العيار 24 بمصر اليوم 697 جنيه سعر العيار 22 بمصر اليوم 639 جنيه سعر العيار 21 بمصر اليوم 610 جنيه سعر العيار 18 بمصر اليوم 523 جنيه سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم 4,880 جنيه .

أسعار الذهب في السعودية اليوم 22 أبريل

سعر العيار 24 بالسعودية اليوم 153.81 ريال سعودي سعر العيار 22 بالسعودية اليوم 141.00 ريال سعودي سعر العيار 21 بالسعودية اليوم 134.59 ريال سعودي سعر العيار 18 بالسعودية اليوم 115.36 ريال سعودي سعر الجنيه الذهب بالسعودية اليوم 1,077 ريال سعودي

أسعار الذهب بالكويت اليوم 22 أبريل

سعر العيار 24 بالكويت اليوم 12.49 دينار كويتي سعر العيار 22 بالكويت اليوم 11.45 دينار كويتي سعر العيار 21 بالكويت اليوم 10.93 دينار كويتي سعر العيار 18 بالكويت اليوم 9.37 دينار كويتي سعر الجنيه الذهب بالكويت اليوم 87.46 دينار كويتي

أسعار الذهب بقطر اليوم 22 أبريل

سعر العيار الذهب 24 بقطر اليوم 149.50 ريال قطري سعر عيار 22 بقطر اليوم 137.04 ريال قطري سعر عيار 21 بقطر اليوم 130.82 ريال قطري سعر العيار 18 في قطر اليوم 112.13 ريال قطري سعر الجنيه الذهب بقطر اليوم 1,047 ريال قطري

وجاري متابعة أحدث أسعار الذهب بمصر ومنطقة الخليج مع التحديثات الفورية على مدار الساعة خلال تعاملات يوم الاثنين 22 أبريل 2019 الخاصة بأسعار الذهب بمصر، وأسعار الذهب بالسعودية، وأسعار الذهب بالكويت، وأسعار الذهب بقطر، وأسعار الذهب بالإمارات، وأسعار الذهب بالبحرين، وفق ما يتم الإعلان عنه دورياً من أسواق الصاغة وأسواق المال لأحدث الأسعار بمصر ومنطقة الخليج للمعدن الأصفر .

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