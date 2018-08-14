أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018 وعيار 21 يُسجل أدني سعر له في 2018

مع التراجع المتواصل لأسعار الذهب في مصر حرصنا أن نقدم لكل متابعي موقع كلمة أحدث تقارير أسعار المعدن الأصفر في مصر، خاصةً وأن سعر الذهب اليوم في مصر يهم فئة كبيرة من المواطنين ليس فقط المقبلين على الزواج، بل أيضاً في الادخار، حيث واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي، لتنخفض أسعار الذهب بمقدار جنية للعيار الواحد ويسجل عيار 21 وهو الأكثر إقبالاً في عمليات البيع والشراء بقيمة 598.

الجدير بالذكر أن سعر عيار 21 اليوم هو أدني سعر له منذ منتصف عام 2017، الجدير بالذكر أيضاً أن سبب حالة الركود الشديدة التي شهدتها محلات الصاغة الفترة الماضية كان سببها ارتفاع أسعار الذهب تزامناً مع ارتفاع الدولار وتحديداً منذ قرار تعويم الجنية المصري، ومع الانخفاضات الجديدة التي أصبحت يشهدها الذهب من المتوقع أن تنتعش محلات الصاغة من جديد.

أسعار الذهب في مصر

حيث انخفض سعر الجنية الذهب ليسجل 4784 جنية تزامناً مع انخفاض سعر الأوقية عالمياً، حيث سجلت الأوقية وفق آخر تقارير 1193 دولار، وإليكم أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 683 عيار 21 598 عيار 18 512 الجنية الذهب 4784 أوقية الذهب 1193 دولار – –

حيث أكد عضو شعبة الذهب إيهاب واصف بأن حالات التراجع التي يشهدها الذهب في مصر جاءت مع إقبال المستثمرين على الدولار ويتوقع بأن يزيد الإقبال من جديد على شراء الذهب في محلات الصاغة، وسوف يتم تحديث الأسعار فورياً في حالة حدوث أي تغييرات على مدار اليوم.