أسعار الدولار الآن وأسعار الذهب اليوم بمصر 8 أبريل | المعدن الأصفر لأعلى مستوى له من أسبوع والعملة الأمريكية تتراجع عالمياً – تحديثات فورية

أسعار الذهب وأسعار الدولار، الحاكمان دون مُنازع أو منافس للحركة المالية العالمية والمحلية، وتظل دوماً علاقة الضد بينهما هي المساحة التي يُجيد المضاربين والمستثمرين اللعب فيها وبكفاءة مطلقة، فكلما انطلق الدولار نحو الارتفاع تراجع الذهب هبوطاً، وبالعكس كلما شهد سعر الدولار تراجعاً كان للذهب النصيب الأكبر نحو الصعود، فدائما المُضارب يهرول نحول الملاذ الأكثر أمناً، ومنذ قليل أفادت بيانات اقتصادية عاجلة، عن أن الذهب قد يسجل اليوم تعافي وصعود هو الأكبر له خلال أسبوع، وأرجع المُحللين ذلك لتراجع مُنتظر للدولار .. فما هي القصة .. إليكم التفاصيل كاملة مع رصد تأثير ذلك على الأسعار محلياً بمصر .

أسعار الدولار والذهب اليوم تراجع وصعود

حيث أكدت بيانات سوق المال العالمية، أن الذهب اليوم الاثنين 8 أبريل 2019 سجل أعلى سعر له خلال الأسبوع، وارجع المراقبين هذا الصعود والتعافي للمعدن الأصفر نتيجة تراجع الدولار عالمياً تحت تأثير مستويات تباطؤ النمو خاصة للأجور الأمريكية خلال الشهر الماضي، وهو ما أنعكس سلباً على قوة الدولار .

وأكدت البيانات أن السعر الفوري اليوم الاثنين للذهب قد سجل ارتفاع 0.4 % ليصل سعر الأوقية عالمياً إلى 1296.06دولار، كما أكدت البيانات أن عقود الذهب الآجلة هي الأخرى شهدت ارتفاعاً .

أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 أبريل في مصر

وعن الأسعار الحالية للذهب بمصر فلقد وردت البيانات عن أسواق الذهب المحلية لتؤكد أن أسعار المعدن الأصفر محلياً قد سجلت ارتفاع بمقدار 3 جنيه متأثرة بالتعافي العالمي للمعدن النفيس :

سعر عيار 24 للجرام سجل 715 جنيه .

سعر عيار 22 للجرام سجل 654 جنيه .

سعر عيار 21 للجرام سجل 625 جنيه .

سعر عيار 18 للجرام اليوم 536 جنيه .

وعن سعر الجنيه الذهب الاثنين 8-4-2019 سجل 5085 جنيه .

أسعار الدولار اليوم الاثنين 8 أبريل في مصر

وأكدت بيانات البنوك المصرية حول أسعار الدولار اليوم 8 أبريل 2019، أن سعر الدولار داخل القطاع المصرفي بمصر الآن رغم تراجعه عالمياً شهد استقرار على المستوى المحلي ولم يصل تأثير تراجع الدولار عالمياً بسبب تقارير ضعف النمو بالولايات المتحدة للقطاع المصرفي بمصر خلال تعاملات اليوم .. وتراوح سعر الدولار بأغلب البنوك بمصر من 17.27 حتى 17.28 شراء وسعر 17.37 حتى 17.38 بيع .

وسجل الدولار اليوم 8 أبريل بالبنك المركزي المصري سعر للشراء 17.256 جنيه 17.391 جنيه للبيع مع العلم انه تراجع طفيف عن أسعار أمس مما قد يُشير لتراجع مرتقب للعملة الأمريكية داخل مصر تأثر بالتراجع العالمي .

تحديث الآن : رغم تراجع سعر الدولار عالمياً اليوم رفع البنك المركزي المصري سعر الشراء من 17.256 جنيه غلى 17.261 جنيه، وأبقى على سعر البيع ثابت دون تغيير .