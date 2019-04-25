أسعار الذهب وأسعار الدولار في مصر الخميس 25 أبريل | الثبات سيد الموقف اليوم فما هي الأسباب .. إليكم التفاصيل

أسعار الذهب ومعها أسعار الدولار، يُمثلان أهم قطبي حركة الاقتصاد العالمي خاصة إذا ما كان الحديث ينصب على المضاربة والاستثمار الآجل، كما أصبح الدولار مرافقاً للذهب أهم الملاذات الآمنة للاستثمار الفردي، وما يعقبه ويرافقه من مضاربات مالية .

وشهد الذهب بمصر خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الصعود والتعافي، رافقه تراجع لأسعار الدولار داخل مصر أمام عملتها المحلية الجنيه، وربما تلك الحالة لها ما يبررها سواء فيما يتعلق بالذهب أو ما يتعلق بأسعار الدولار، فالذهب يشهد عالمياً حالة من الصعود والاستقرار حالياً على أسوء الظروف، والدولار نظراً لتحسن مستويات الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية بدأ يشهد تراجع أمام الجنيه .. فيما يلي إليكم بيان أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 25 أبريل كما تم الإعلان عنه رسمياً .

أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس بمصر 25 أبريل

حيث أفادت الأنباء التي تم رصدها أسواق الصاغة وأسواق المال والمصارف المصرية حول أسعار الذهب وأيضاً أسعار الدولار، أن استقرار أسعار الأوقية الذهبية على المستوى العالمي، قد ساهم في استقرار أسعار الذهب اليوم بمصر، كما كان لتوقف حركة التداول اليوم داخل المصارف المصرية، وذلك نظراً للعطلة الرسمية الخاصة بأعياد تحرير سيناء الأثر في استقرار أسعار الدولار اليوم داخل مصر .

أسعار الذهب اليوم بمصر

وبالمتابعة تبين أن أسعار المعدن الأصفر داخل أسواق الصاغة بمصر وذلك بدون حساب المصنعية التي عادة تتراوح من 40 حتى 80 جنيه مُضافة على الجرام هي كالتالي :

السعر الخاص بالذهب اليوم عيار 24 سجل 697 جنيه .

السعر الخاص بعيار 22 من الذهب اليوم سجل 639 جنيه .

السعر الخاص بالذهب اليوم عيار 21 سجل 610 جنيه .

السعر الخاص اليوم بالذهب عيار 18 سجل 523 جنيه .

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25 أبريل بمصر سجل 4880 جنيه .

أسعار الدولار اليوم بمصر

وعن أسعار العملة الأمريكية فلقد ثبتت اليوم داخل مُعظم البنوك والمصارف الرسمية بمصر عن مستويات 17.13 جنيه وذلك للشراء، و17.23 جنيه للبيع .

وسجل الدولار تحديداً داخل البنك الأهلي بمصر سعر 17.12 جنيه شراء، و17.22 جنيه بيع، وعن سعر الدولار داخل البنك المركزي بمصر اليوم 25 أبريل 2019 فلقد سجل 17.11 شراء و 17.242 بيع .

وبمتابعة أسعار الدولار اليوم داخل البنوك المصرية تبين أن بيان الأسعار كالتالي :

سعر الدولار الآن داخل بنك إتش إس بي سي سجل سعر للشراء 17.14 جنيه وللبيع 17.24 جنيه .

سعر الدولار اليوم ببنك بركة داخل مصر سجل 17.13 للشراء وللبيع سجل 17.23 جنيه .

سعر الدولار الآن ببنك التعمير والإسكان بمصر للشراء سجل 17.13 جنيه وللبيع 17.23 جنيه .

سعر الدولار الآن ببنك كريدي أجريكول للشراء 17.13 وللبيع 17.23 .

سعر الدولار الآن داخل بنك أبو ظبي الإسلامي للشراء 17.13 وللبيع 17.23 جنيه .

سعر الدولار الآن داخل بنك سايب سجل للشراء 17.13 وللبيع سجل 17.23 .

سعر الدولار الآن داخل بنك المشرق سجل سعر شراء 17.13 وسجل للبيع 17.23 جنيه .

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