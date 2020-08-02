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أسعار الروبيان الرسمية في أسواق السمك بالكويت أغسطس 2020

بواسطة محمود عطا الله
اسعار الروبيان الكويتي اسعار الروبيان الكويتي

أصدرت وزارة التجارة، بيان رسمي منذ قليل، اليوم الثاني من أغسطس 2020، أعلنت فيه الوزارة أسعار الروبيان الرسمية في أسواق السمك بالكويت، هذا ويذكر، أن موسم صيد الروبيان البلدي قد بدأ رسميًا في دولة الكويت، وبدأت حمولات الروبيان في التدفق على أسواق السمك بالدولة، ومنه سوق سمك شرق، كما بدأ يظهر الروبيان البلدي الكويتي في الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية.

أسعار الروبيان البلدي الرسمية في دولة الكويت

قالت وزارة التجارة، أن أسعار الروبيان البلدي الكويتي 2020 هي كالتالي: سعر بيع الروبيان الشحامة وزن 20 كيلو جرام لا يزيد عن 30 دينارا، الروبيان المخلوط 20 كيلو جرام لا يزيد عن 50 دينارا، بينما سعر الروبيان البلدي الجامبو لا يزيد عن 90 دينارًا لسلة وزنها 20 كيلو جرام، هذا وتطبق الوزارة الرقابة المكثفة على الأسواق للسيطرة على أسعار الروبيان الكويتي البلدي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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