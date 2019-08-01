أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يعمل الكثير من أبناء جمهورية مصر العربية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ومن هنا يحرص عدد كبير للغاية من المصريين سواء العاملين في الخارج أو الموجودين داخل مصر بالبحث بشكل مستمر عن أحدث وأدق أسعار العملة السعودية في مختلف البنوك العاملة في مصر سواء في حالات البيع أو في حالات الشراء ، ولذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على متابعة كافة التفاصيل المختلفة المتعلقة بأسعار تداول وصرف الريال السعودي في مختلف البنوك ، فنقدم لك تقرير فيما يتعلق بأسعار البيع والشراء للريال السعودي اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019 .

أسعار الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك العاملة بمصر

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.408 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.407 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.407 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.396 جنيه للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

كريدى أجريكول

4.387 جنيه للشراء.

4.436 جنيه للبيع.

بنك المشرق

4.385 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.384 جنيه للشراء.

4.444 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.383 جنيه للشراء.

4.441 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.382 جنيه للشراء.

4.427 جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليوناني

4.382 جنيه للشراء.

4.444 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

4.381 جنيه للشراء.

4.433 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

4.376 جنيه للشراء.

4.432 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.374 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.373 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.342 جنيه مصري للشراء.

4.475 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه للشراء.

4.480 جنيه للبيع.