أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تلقى أسعار الريال السعودي اهتمام بالغ بين العديد من المصريين ، فيقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أسعار صرف وتداول الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية ، ويرجع ذلك لما للريال السعودي من أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي ، فيهتم المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية بشكل خاص بأحدث وأدق أسعار بيع وشراء الريال السعودي في مختلف البنوك.

ونقوم اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 بتقديم تقرير عن أحدث أسعار تداول الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة ، ويذكر أنه في الآونة الأخيرة تشهد أسعار الريال السعودي حالة من الاستقرا والهدوء النسبي في مختلف التعاملات.

أسعار الريال اليوم الخميس في البنوك

المصرف العربي الدولي

4.407 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

بنك عودة

4.404 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.400 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

بنك بلوم

4.398 جنيه للشراء.

4.426 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

4.396 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.393 جنيه للشراء.

4.432 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

4.393 جنيه للشراء.

4.434 جنيه للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

4.386 جنيه للشراء.

4.428 جنيه للبيع.

بنك المشرق

4.385 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.385 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.385 جنيه للشراء.

4.429 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.383 جنيه للشراء.

4.431 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.380 جنيه للشراء.

4.430 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.379 جنيه للشراء.

4.438 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.379 جنيه للشراء.

4.423 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.377 جنيه للشراء.

4.425 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

4.375 جنيه للشراء.

4.439 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.374 جنيه للشراء.

4.433 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.373 جنيه للشراء.

4.425 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.373 جنيه للشراء.

4.435 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.368 جنيه للشراء.

4.428 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.368 جنيه للشراء.

4.423 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

4.368 جنيه للشراء.

4.424 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

4.364 جنيه للشراء.

4.462 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.331 جنيه للشراء.

4.463 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه للشراء.

4.480 جنيه للبيع.