أسعار الريال السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

نعرض لك اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 ، تغطية فيما يتعلق بأحدث وادق أسعار الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك العاملة بمصر ، ويرجع ذلك لما تلقاه العملة السعودية من أهمية بالغة في مصر ، فيقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل يومي عن أحدث أسعار الريال.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.396 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.393 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.393 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.386 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.438 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.423 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

4.375 جنيه مصري للشراء.

4.439 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.374 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.423 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.424 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

4.364 جنيه مصري للشراء.

4.462 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.463 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.