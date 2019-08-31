أسعار الريال السعودي اليوم السبت 31 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من الأشخاص في مصر عن أحدث وأدق أسعار تداول الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك المصرية ، ويرجع ذلك للأهمية البالغة التي تلقاها العملة السعودية في مصر ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج ، نقدم لك أدق أسعار تداول وصرف الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة بمصر وذلك لليوم السبت 31 أغسطس 2019.

​​​​​​​أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.420 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.399 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.391 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.391 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.388 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.421 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.375 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.374 جنيه مصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.371 جنيه مصري للشراء.

4.427 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.371 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

4.369 جنيه مصري للشراء.

4.468 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.366 جنيه مصري للشراء.

4.421 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.329 جنيه مصري للشراء.

4.462 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.321 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.