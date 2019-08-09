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أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8 أغسطس 2019

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية مستمرة ودائمة لمختلف التطورات التي تطرأ على أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية ، ويأتي على رأس تلك العملات الريال السعودي ، والذي يحتل مكانة كبيرة من الاهتمام بين قطاع كبير من الأشخاص ، ونقدم لك أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة في مصر ، وذلك لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك

  • بنك عودة

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

4.396 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

4.393 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

4.393 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

4.386 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.438 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.423 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

4.375 جنيه مصري للشراء.

4.439 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

4.374 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.428 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.423 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.424 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

4.364 جنيه مصري للشراء.

4.462 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.463 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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