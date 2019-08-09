أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8 أغسطس 2019

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تغطية مستمرة ودائمة لمختلف التطورات التي تطرأ على أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية ، ويأتي على رأس تلك العملات الريال السعودي ، والذي يحتل مكانة كبيرة من الاهتمام بين قطاع كبير من الأشخاص ، ونقدم لك أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة في مصر ، وذلك لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019.
أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك
- بنك عودة
4.404 جنيه مصري للشراء.
4.431 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
4.402 جنيه مصري للشراء.
4.428 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
4.400 جنيه مصري للشراء.
4.430 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
4.400 جنيه مصري للشراء.
4.430 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
4.398 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
4.396 جنيه مصري للشراء.
4.431 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
4.393 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
4.393 جنيه مصري للشراء.
4.434 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
4.386 جنيه مصري للشراء.
4.428 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
4.385 جنيه مصري للشراء.
4.431 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
4.385 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
4.385 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.383 جنيه مصري للشراء.
4.431 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
4.380 جنيه مصري للشراء.
4.430 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
4.379 جنيه مصري للشراء.
4.438 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
4.379 جنيه مصري للشراء.
4.423 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
4.377 جنيه مصري للشراء.
4.425 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
4.375 جنيه مصري للشراء.
4.439 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
4.374 جنيه مصري للشراء.
4.433 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
4.373 جنيه مصري للشراء.
4.425 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
4.373 جنيه مصري للشراء.
4.435 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
4.368 جنيه مصري للشراء.
4.428 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
4.368 جنيه مصري للشراء.
4.423 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
4.368 جنيه مصري للشراء.
4.424 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
4.364 جنيه مصري للشراء.
4.462 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
4.331 جنيه مصري للشراء.
4.463 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
4.331 جنيه مصري للشراء.
4.480 جنيه مصري للبيع.
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