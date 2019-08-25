أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تواصل أسعار الريال السعودي حالة الاستقرار والهدوء في مختلف التعاملات الموجودة بالبنوك المصرية ، ونحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير بشكل يومي يحتوي على مختلف أسعار تداول العملات الأجنبية ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية تقرير يحتوي على أسعار الريال لليوم الإثنين 26 – 8 – 2019.

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.408 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.408 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.397 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.395 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.440 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.386 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.441 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.379 جنيه مصري للشراء.

4.439 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.470 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.337 جنيه مصري للشراء.

4.470 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.