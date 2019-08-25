أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تواصل أسعار الريال السعودي حالة الاستقرار والهدوء في مختلف التعاملات الموجودة بالبنوك المصرية ، ونحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير بشكل يومي يحتوي على مختلف أسعار تداول العملات الأجنبية ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية تقرير يحتوي على أسعار الريال لليوم الإثنين 26 – 8 – 2019.
أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية
- بنك اتش اس بى سى HSBC
4.410 جنيه مصري للشراء.
4.430 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
4.408 جنيه مصري للشراء.
4.434 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
4.408 جنيه مصري للشراء.
4.435 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
4.405 جنيه مصري للشراء.
4.435 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
4.405 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
4.402 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
4.402 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
4.401 جنيه مصري للشراء.
4.436 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
4.397 جنيه مصري للشراء.
4.437 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
4.395 جنيه مصري للشراء.
4.434 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
4.390 جنيه مصري للشراء.
4.440 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
4.390 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
4.389 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
4.387 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.386 جنيه مصري للشراء.
4.434 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
4.385 جنيه مصري للشراء.
4.433 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
4.385 جنيه مصري للشراء.
4.432 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
4.383 جنيه مصري للشراء.
4.441 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
4.383 جنيه مصري للشراء.
4.445 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
4.381 جنيه مصري للشراء.
4.433 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
4.379 جنيه مصري للشراء.
4.434 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
4.379 جنيه مصري للشراء.
4.435 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
4.379 جنيه مصري للشراء.
4.439 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
4.373 جنيه مصري للشراء.
4.470 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
4.373 جنيه مصري للشراء.
4.435 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
4.337 جنيه مصري للشراء.
4.470 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
4.331 جنيه مصري للشراء.
4.480 جنيه مصري للبيع.
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