أسعار الزبيدي الكويتي والمستورد في السوق اليوم الأحد 17 يوليو 2022

هذه الأيام هي فترة صيد الزبيدي الكويتي البلدي، تلك السمكة الشهية والمفضلة لدى الجميع من الكويتيين والمقيمين على السواء، نُقدم من خلال هذا التقرير أسعار سمكة الزبيدي في سوق شرق للسمك اليوم الأحد 17 يوليو 2022، حيث تتوفر في السوق سمكة الزبيدي الكويتية البلدي، والسمك الزبيدي المستورد من إيران وعدة دول أخرى.

أسعار الزبيدي في سوق شرق اليوم الأحد 17 يوليو 2022

يتراوح سعر كيلو السمك الزبيدي الكويتي اليوم الأحد بسوق شرق من 10 حتى 14 دينار حسب حجم السمكة الواحدة، في حين بلغ سعر الزبيدي الإيراني من 7.5 إلى 8 دينار للكيلو الواحد، أكدت عدة مصادر أنه من المرتقب أن تنخفض الأسعار خلال الأيام والفترة القادمة عن أسعار اليوم.

عن سبب زيادة أسعار الزبيدي الكويتي البلدي، أكد عدد من تجار السوق، قلة المعروض منه هي السبب، وسبب قلة المعروض النقص الكبير في أعداد الصيادين بالكويت، إلى جانب سفر الصيادين أصحاب الخبرة في صيد أسماك الزبيدي وأماكن تواجده بالمياه الكويتية.