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أسعار السمك في الكويت.. وزارة التجارة تُحدد الحد الأقصى للهامور والزبيدي 2021 وباقي الأصناف المحلية

بواسطة محمود عطا الله
اسعار السمك الكويتي الهامور والزبيدي اسعار السمك الكويتي الهامور والزبيدي

حددت وزارة التجارة حدًا أقصى لأسعار الأسماك المحلية في الكويت في كل منافذ البيع وأسواق السمك والمراكز التجارية، الحد الأقصى لأسعار الأسماك المحلية في الكويت صدر به بيان رسمي من الوزارة اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، حيث سيتم مراقبة الأسواق خلال الفترة القادمة من العام 2021 لمراقبة عدم تخطي الأسعار تلك الحدود القصوى، كما وفرت الوزارة، طرق لتلقي الشكاوى في حالة وجود مخالفات لتلك الحدود السعرية الجديدة.

الحد الأقصى لأسعار السمك المحلي في الكويت 2021 الهامور والزبيدي

حدد بيان وزارة التجارة سعر الزبيدي في الكويت بحيث لا يزيد سعر الكيلو من الحبة الكبيرة التي يتراوح وزن الواحدة منها بين 700 جرام إلى 1000 جرام عن 11 دينار، الحد الأقصى لسعر السمك الزبيدي حبة متوسطة والتي يتراوح وزن الحبة فيها من 400 إلى 600 جرام 8 دينار كويتي للكيلو، بينما سعر الزبيدي المحلي الكويتي الحبة الصغيرة أقل من 350 جرام لا يزيد عن 6 دينار للكيلو كحد أقصى، سعر الهامور المحلي في الكويت لا يزيد عن 4 دينار للكيلو.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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