أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019.. انخفاض ملحوظ ومستمر

شهدت أسعار السيارات في الفترة الأخيرة بالسوق المصرية تقلبات عديدة واتجهت نحو الانخفاض بشكل ملحوظ وبصفة مستمرة منذ بداية العام الجاري 2019، لذلك يراقب عملاء والراغبين في شراء السيارات الأسعار بشكل دائم، وقد شهدت أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019، كغيرها من مختلف ماركات السيارات الأخرى انخفاضًا منذ مطلع العام الجاري ولا سيما في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، الأمر الذي دفع التجار والوكلاء لتحريك أسعار السيارات لديهم تماشيًا مع الوضع الراهن في السوق.
أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019
تعتبر طرازات السيارات التي تحمل علامات تجارية أمريكية من الطرازات الموثوقة في السوق المصرية ، لذلك تلقَ إقبالًا من قبل عملاء سوق السيارات المصرية وخاصة أنها تطرح بأسعار اقتصادية، حيث يتم تجميع بعضها في مصر، وفيما يلي أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019 :
الشيفرولية
|الماركة
|السعر / جنيه مصري
|لانوس
|162.400 – 167.600 جنيه
|آفيو
|191.800 – 208.400 جنيه
|أوبترا
|209.900 – 225.700 جنيه
|ماليبو
|450.000 – 540.000 جنيه
|إيكونيكس
|529.900 – 580.000 جنيه
سيارات جيب
|الماركة
|السعر / جنيه مصري
|رينيجيد
|410.00 – 525.000 جنيه
|رانجلر
|875.000 جنيه
|جراند شيروكي
|1300.000 جنيه
سيارات فورد
|الماركة
|السعر / جنيه مصري
|فوكاس
|354.900 – 439.900 جنيه
|فيوجن
|474.900 – 624.900 جنيه
|جراند سي ماكس
|499.900 جنيه
|فيستا
|249.900 – 399.900 جنيه
|كوجا
|499.900 – 649.900 جنيه
|ايكو سبورت
|299.900 – 374.900 جنيه
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