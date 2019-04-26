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أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019.. انخفاض ملحوظ ومستمر

كتب سمير زيادة آخر تحديث

شهدت أسعار السيارات في الفترة الأخيرة بالسوق المصرية تقلبات عديدة واتجهت نحو الانخفاض بشكل ملحوظ وبصفة مستمرة منذ بداية العام الجاري 2019، لذلك يراقب عملاء والراغبين في شراء السيارات الأسعار بشكل دائم، وقد شهدت أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019، كغيرها من مختلف ماركات السيارات الأخرى انخفاضًا منذ مطلع العام الجاري ولا سيما  في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، الأمر الذي دفع التجار والوكلاء لتحريك أسعار السيارات لديهم تماشيًا مع الوضع الراهن في السوق.

أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019

تعتبر طرازات السيارات التي تحمل علامات تجارية أمريكية من الطرازات الموثوقة في السوق المصرية ، لذلك تلقَ إقبالًا من قبل عملاء سوق السيارات المصرية وخاصة أنها تطرح بأسعار اقتصادية، حيث يتم تجميع بعضها في مصر، وفيما يلي أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019 :

أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية
أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 

الشيفرولية

الماركة السعر / جنيه مصري
لانوس 162.400 – 167.600 جنيه
آفيو 191.800 – 208.400 جنيه
أوبترا 209.900 – 225.700 جنيه
ماليبو 450.000 – 540.000 جنيه
إيكونيكس 529.900 – 580.000 جنيه

سيارات جيب

الماركة السعر / جنيه مصري
رينيجيد 410.00 –  525.000 جنيه
رانجلر 875.000 جنيه
جراند شيروكي 1300.000 جنيه

سيارات فورد

الماركة السعر / جنيه مصري
فوكاس 354.900 – 439.900 جنيه
فيوجن 474.900 – 624.900 جنيه
جراند سي ماكس 499.900  جنيه
فيستا 249.900 – 399.900 جنيه
كوجا 499.900 – 649.900 جنيه
ايكو سبورت 299.900 – 374.900 جنيه

 

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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