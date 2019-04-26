أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019.. انخفاض ملحوظ ومستمر

شهدت أسعار السيارات في الفترة الأخيرة بالسوق المصرية تقلبات عديدة واتجهت نحو الانخفاض بشكل ملحوظ وبصفة مستمرة منذ بداية العام الجاري 2019، لذلك يراقب عملاء والراغبين في شراء السيارات الأسعار بشكل دائم، وقد شهدت أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019، كغيرها من مختلف ماركات السيارات الأخرى انخفاضًا منذ مطلع العام الجاري ولا سيما في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، الأمر الذي دفع التجار والوكلاء لتحريك أسعار السيارات لديهم تماشيًا مع الوضع الراهن في السوق.

أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019

تعتبر طرازات السيارات التي تحمل علامات تجارية أمريكية من الطرازات الموثوقة في السوق المصرية ، لذلك تلقَ إقبالًا من قبل عملاء سوق السيارات المصرية وخاصة أنها تطرح بأسعار اقتصادية، حيث يتم تجميع بعضها في مصر، وفيما يلي أسعار السيارات الأمريكية في السوق المصرية 2019 :

الشيفرولية

الماركة السعر / جنيه مصري لانوس 162.400 – 167.600 جنيه آفيو 191.800 – 208.400 جنيه أوبترا 209.900 – 225.700 جنيه ماليبو 450.000 – 540.000 جنيه إيكونيكس 529.900 – 580.000 جنيه

سيارات جيب

الماركة السعر / جنيه مصري رينيجيد 410.00 – 525.000 جنيه رانجلر 875.000 جنيه جراند شيروكي 1300.000 جنيه

سيارات فورد