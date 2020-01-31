أسعار السيارات المستعملة اليوم في سوق الـ10 من رمضان .. ثبات بالأسعار وركود في المبيعات
قد يكون امتلاك سيارة حلم يراود الكثيرون ولكن السيولة المادية تكون عقبة كبيرة تعترض تحقيق هذا الحلم، وخاصة لاقتناء سيارة جديدة، وقد يكون سوق السيارات المستعملة حلًا مقبولًا لدى البعض باعتبار أن أسعار السيارات المستعملة تكون في متناول الكثيرين ، وفي هذا التقرير تم رصد الاسعار للسيارات المستعملة في سوق العاشر من رمضان الذي تشهد فيه الأسعار ثباتًا نتيجة لحالة الركود في حركة المبيعات التي تسيطر على السوق لمختلف الفئات والعلامات التجارية وسنة الصنع، وسوف نستعرض خلال السطور القادمة الأسعار المتداولة للسيارات المستعملة ويجب التنويه إلى أن الأسعار المذكورة استرشادية ولا تصلح للبناء عليها وعقد صفقات بموجبها.
أسعار السيارات المستعملة
ثبات الأسعار وركود بالمبيعات
فيما يلي أسعار السيارات لمختلف الفئات والماركات والمتاحة في سوق العاشر من رمضان بالقاهرة :
- سيارات فيات شاهين سنة الصنع من 1998 – 2006 تتراوح ما بين 43 إلى 64 ألف جنيه.
- سيارات لادا من سنة الصنع 1992 – 2006 تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه.
- سيارات فيات 127- 128 من سنة الصنع 1977 – 2006 تتراوح ما بين 15 إلى 50 ألف جنيه.
- سيارة هيونداي إكسنت من سنة صنع 1992 – 1999 تتراوح ما بين 43 إلى 74 ألف جنيه.
- سيارات سوزوكي ماروتي من سنة 1999 – 2014 تتراوح ما بين 35 إلى 75 ألف جنيه.
- سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 – 2007 تتراوح ما بين 120 إلى 132 ألف جنيه.
- سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 – 2007 تتراوح ما بين 80إلى 200 آلاف جنيه.
- سيارات دايو لانوس من سنة 1999 – 2008 تتراوح ما بين 62 إلى 100 آلاف جنيه.
- سيارات هيونداي أكسنت من سنة 1992 – 1999 تتراوح ما بين 50 إلى 73 ألف جنيه.
- سيارات دايو نوبيرا من سنة 2000 – 2006 تتراوح ما بين 33 إلى 123 ألف جنيه.
- سيارات بروتون جين 2 من سنة 2006 – 2016 تتراوح ما بين 62 إلى 204 آلاف جنيه .
- سيارات نيسان صني من سنة 2010 – 2016 تتراوح ما بين 107 إلى 182 ألف جنيه.
- سيارات ميتسوبيشي لانسر من سنة 2010 – 2016 تتراوح ما بين 152 إلى 302 آلاف جنيه.
- سيارات هيونداي إلنترا من سنة 2003 – 2016 تتراوح ما بين 83 إلى 332 ألف جنيه.