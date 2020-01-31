أسعار السيارات المستعملة اليوم في سوق الـ10 من رمضان  .. ثبات بالأسعار وركود في المبيعات

قد يكون امتلاك سيارة حلم يراود الكثيرون ولكن السيولة المادية تكون عقبة كبيرة تعترض تحقيق هذا الحلم، وخاصة لاقتناء سيارة جديدة، وقد يكون سوق السيارات المستعملة حلًا مقبولًا لدى البعض باعتبار أن أسعار السيارات المستعملة تكون في متناول الكثيرين ، وفي هذا التقرير تم رصد الاسعار للسيارات المستعملة في سوق العاشر من رمضان الذي تشهد فيه الأسعار ثباتًا نتيجة لحالة الركود في حركة المبيعات التي تسيطر على السوق لمختلف الفئات والعلامات التجارية وسنة الصنع، وسوف نستعرض خلال السطور القادمة الأسعار المتداولة للسيارات المستعملة ويجب التنويه إلى أن الأسعار المذكورة استرشادية ولا تصلح للبناء عليها وعقد صفقات بموجبها.

أسعار السيارات المستعملة

ثبات الأسعار وركود بالمبيعات

فيما يلي أسعار السيارات لمختلف الفئات والماركات والمتاحة في سوق العاشر من رمضان بالقاهرة :