أسعار العمرة التي أطلقتها بعض الشركات لهذا الموسم

الشركات السياحة بدأت في الترويج لبرامج العمرة بالرغم من انه لم ينطلق موسم العمرة الجديد لعام 1441هـ، وانه لم يتم تشغيل بوابة العمرة المصرية الإلكترونية حتى الوقت الحالي.

فالهدف من طرح أسعار وبرامج العمرة مبكرًا لتسويق و جذب المواطنين، وإعلانهم عن أرخص الأسعار لكي تناسب دخل الجميع.

أسعار العمرة التي أطلقتها بعض الشركات

– سعر 11 ألف جنيه للرحلة البرية لمدة 15 يومًا ل10 ليالي في مكة و4 ليالي في المدينة.

((غرفة ثنائي بسعر 15.950 جنيه، وغرفة ثلاثي 14.450 جنيه، وغرفة رباعي 13.500 جنيه، وذلك لمدة 15 يوم، منهم 10 ليالي في مكة، و4 ليالي في المدينة)).

– سعر 18.350 لغرفة ثنائي و16.250 لغرفة ثلاثي و14.300 جنيه لغرفة رباعي، لمدة 15 يوم، 10 ليالي في مكة و4 ليالي في المدينة المنورة.

18.500 جنيه لغرفة ثنائي، و17.450 لغرفة ثلاثي، و15.500 جنيه لغرفة رباعي لمدة 10 أيام 5 ليالي في مكة بوجبة الإفطار، و4 ليالي في المدينة.

حيث أن الموسم الجديد سيشهد أسعار طبيعية مثل العام الماضي، مع إضافة رسوم من مصر أو من المملكة العربية السعودية على السعر الجديد، حيث أن الزيادة ستعمم في القرارات الجديدة، كما أن القرارات والضوابط التي أقرتها وزارة السياحة تقتضي بأن بوابة العمرة هي الجهة الوحيدة التي يمكن للمواطنين المصريين السفر من خلالها لأداء مناسك العمرة.

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة عن اجتماع لمناقشة آليات موسم العمرة الجديد، وبدء تشغيل بوابة العمرة المصرية الإلكترونية المقرر تشغيلها وبدء موسم العمرة في شهر نوفمبر المقبل.