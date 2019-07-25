أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وفي شركات الصرافة

تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية في سوق المال المصرية بأكثر من عامل، وأبرزها حالتي العرض والطلب، وقد شهدت العملات العربية والأجنبية الأكثر شيوعًا وتداولًا في مصر في الآونة الأخيرة لحالة من عدم الاستقرار بين ارتفاع وهبوط، وكان ذلك جليًا بشكل كبير بالنسبة للدولار الإمريكي، حيث فقد من قيمته أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية نحو 130 قرشًا سواء في البنوك أو في شركات الصرافة، وتبعه في ذلك باقي العملات ولكن ليس بذلك الفارق الملحوظ، وفي هذا التقرير ننشر سعر العملات الشائع تداولها في مصر بالبنك الاهلي الأهلي وفي شركات الصرافة أو ما يُعرف بالسوق السوداء.
أسعار العملات اليوم
سعر صرف العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم
شهدت العملات انخفاضًا بالأمس مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي، وفيما يلي قائمة بالعملات العربية والأجنبية الشائعة وأسعارها في البنك الأهلي اليوم حسب آخر تحديث للبنك :
|العملة
|سعر الشراء / جنيه
|سعر البيع / جنيه
|دولار أمريكي
|16.550
|16.650
|جنيه استرليني
|20.568
|20.849
|يورو أوروبي
|18.417
|18.578
|ين ياباني
|15.286
|15.417
|الريال السعودي
|4.403
|4.439
|دينار كويتي
|54.346
|54.779
|دينار بحريني
|43.898
|44.165
|درهم إماراتي
|4.503
|4.533
|ريال قطري
|4.299
|4.542
اسعار العملات في شركات الصرافة اليوم
سجلت العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وققًا لعمليات البيع والشراء المنفذة بشكل فعلي من خلال تعاملات الشركات في مختلف مكاتب شركات الصرافة، وتعاملات الأفراد في السوق الموازية كما يلي:
سعر الدولار
16.60 جنيه للشراء
16.65 جنيه للبيع
سعر اليورو
18.53 جنيه للشراء
18.63 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني
20.70 جنيه للشراء
20.90 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي
4.40 جنيه للشراء
4.42 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
4.50 جنيه للشراء
4.52 جنيه للبيع
سعر الريال القطري
4.42 جنيه للشراء
4.52 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي
54.35 جنيه للشراء
54.60 جنيه للبيع
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