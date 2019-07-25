أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وفي شركات الصرافة

تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية في سوق المال المصرية بأكثر من عامل، وأبرزها حالتي العرض والطلب، وقد شهدت العملات العربية والأجنبية الأكثر شيوعًا وتداولًا في مصر في الآونة الأخيرة لحالة من عدم الاستقرار بين ارتفاع وهبوط، وكان ذلك جليًا بشكل كبير بالنسبة للدولار الإمريكي، حيث فقد من قيمته أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية نحو 130 قرشًا سواء في البنوك أو في شركات الصرافة، وتبعه في ذلك باقي العملات ولكن ليس بذلك الفارق الملحوظ، وفي هذا التقرير ننشر سعر العملات الشائع تداولها في مصر بالبنك الاهلي الأهلي وفي شركات الصرافة أو ما يُعرف بالسوق السوداء.

أسعار العملات اليوم

سعر صرف العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم

شهدت العملات انخفاضًا بالأمس مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي، وفيما يلي قائمة بالعملات العربية والأجنبية الشائعة وأسعارها في البنك الأهلي اليوم حسب آخر تحديث للبنك :

العملة سعر الشراء / جنيه سعر البيع / جنيه دولار أمريكي 16.550 16.650 جنيه استرليني 20.568 20.849 يورو أوروبي 18.417 18.578 ين ياباني 15.286 15.417 الريال السعودي 4.403 4.439 دينار كويتي 54.346 54.779 دينار بحريني 43.898 44.165 درهم إماراتي 4.503 4.533 ريال قطري 4.299 4.542

اسعار العملات في شركات الصرافة اليوم

سجلت العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وققًا لعمليات البيع والشراء المنفذة بشكل فعلي من خلال تعاملات الشركات في مختلف مكاتب شركات الصرافة، وتعاملات الأفراد في السوق الموازية كما يلي:

16.60 جنيه للشراء

16.65 جنيه للبيع

سعر اليورو

18.53 جنيه للشراء

18.63 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

20.70 جنيه للشراء

20.90 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

4.40 جنيه للشراء

4.42 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.50 جنيه للشراء

4.52 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

4.42 جنيه للشراء

4.52 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

54.35 جنيه للشراء

54.60 جنيه للبيع