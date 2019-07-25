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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وفي شركات الصرافة

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وفي شركات الصرافة
أسعار العملات اليوم

تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية في سوق المال المصرية بأكثر من عامل، وأبرزها حالتي العرض والطلب، وقد شهدت العملات العربية والأجنبية الأكثر شيوعًا وتداولًا في مصر في الآونة الأخيرة لحالة من عدم الاستقرار بين ارتفاع وهبوط، وكان ذلك جليًا بشكل كبير بالنسبة للدولار الإمريكي، حيث فقد من قيمته أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية نحو 130 قرشًا سواء في البنوك أو في شركات الصرافة، وتبعه في ذلك باقي العملات ولكن ليس بذلك الفارق الملحوظ، وفي هذا التقرير ننشر سعر العملات الشائع تداولها في مصر بالبنك الاهلي الأهلي وفي شركات الصرافة أو ما يُعرف بالسوق السوداء.

أسعار العملات اليوم

سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم
سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر صرف العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم

شهدت العملات انخفاضًا بالأمس مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي، وفيما يلي قائمة بالعملات العربية والأجنبية الشائعة وأسعارها في البنك الأهلي اليوم حسب آخر تحديث للبنك :

العملةسعر الشراء / جنيهسعر البيع / جنيه
دولار أمريكي16.55016.650
جنيه استرليني20.56820.849
يورو أوروبي18.41718.578
ين ياباني15.28615.417
الريال السعودي4.4034.439
دينار كويتي54.34654.779
دينار بحريني43.89844.165
درهم إماراتي4.5034.533
ريال قطري4.2994.542

اسعار العملات في شركات الصرافة اليوم

سجلت العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وققًا لعمليات البيع والشراء المنفذة بشكل فعلي من خلال تعاملات الشركات في مختلف مكاتب شركات الصرافة، وتعاملات الأفراد في السوق الموازية كما يلي:

أسعار العملات بالسوق السوداء
أسعار العملات بالسوق السوداء

 

سعر الدولار

16.60 جنيه للشراء

16.65 جنيه للبيع

سعر اليورو

18.53  جنيه للشراء

18.63  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

20.70 جنيه  للشراء

20.90 جنيه  للبيع

سعر الريال السعودي

4.40 جنيه للشراء

4.42 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.50 جنيه للشراء

4.52 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

4.42 جنيه للشراء

4.52 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

54.35 جنيه للشراء

54.60 جنيه للبيع

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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