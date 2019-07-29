أسعار العملات ” الدولار واليورو” اليوم الإثنين 29-7-2019 مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك

تراجع اليوم سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الجنية المصري، وفق بيانات تعاملات اليوم، كما انخفض سعر الدينار الكويتي والدرهم، وفقآ للبيانات الصادرة من البنك الأهلي.

وقد أنخفض الدولار الأمريكي اليوم 2 قرش، عن سعر الأمس الذي أستقر عند سعر 16.54 جنيهآ للشراء، و16.64 جنيهآ للبيع، حسب التقرير الذي قام بنشرة المواقع الخاص للبنك الأهلي.

كما تراجع أيضآ سعر اليورو عن الأسبوع الماضي، مسجلآ سعر 18.36 جنيهآ للشراء، و18.61 جنيهآ للبيع، وفق البيان نفسة الذي أصدرة البنك.

وفي المقابل فقد أرتفع سعر الجنية الإسترليني، عن الأمس وسجل سعر 20.62 جنيهآ للشراء، وسعر 20.83 جنيهآ للبيع، ليرتفع عن سعر الأمس الذي أستقر عند 20.58 جنيهآ للشراء، و 20.82 جنيهآ للبيع.

فيمآ أنخفض الدينار الكويتي، ليسجل اليوم سعر 54.31 جنيهآ للشراء، و54.75 جنيهآ للبيع، لينخفض بمقدار 7 قروش، ويستقر الأمس عند سعر 54.38 للشراء و 54.87 جنيهآ للبيع.

في حين هبط سعر الدرهم الإماراتي 1 فرشآ ليسجل سعر 4.50 جنيهآ للشراء، ويستقر عند سعر 4.53 جنيهآ للبيع.

وتباين سعر الريال القطري عند سعر 4.30 جنيهآ للشراء، و457 جنيهآ للبيع.