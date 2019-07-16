أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-7-2019 في كافة في بنوك مصر

تشغل أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-7-2019 الكثيرين وخاصة أن سوق العملات قد شهد انخفاض نسبي في الأشهر الماضية، ولذلك يبحث الكثير من المصرين سواء العاملين في سوق المال والأعمال والبورصة أو المصريين المقيمين في الخارج ويحاولون معرفة أسعار العملات العربية بشكل دائم على متابعة سعر العملات العربية في البنوك القائمة على أرض مصر .

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-7-2019

تشهد العملات العربية حالة من التراجع في معاملات اليوم الثلاثاء 16-7-2019 فقد سجل الريال السعودي في البنك المركزي 4.445 لسعر البيع و4.411 للسعر الشراء، والدرهم الإماراتي 4.539 لسعر البيع و4.504 لسعر الشراء .

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-7-2019

شهد الريال السعودي تراجعًا أمام الجنية المصري اليوم ونجد السعر في البنوك المصرية كالتالي :

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 4.41- البيع4.44

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي الشراء 4.17- البيع 4.43.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر الشراء 4.41- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي الشراء 4.41- البيع 4.43

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري الشراء 4.40 -البيع 4.44.

سعر الريال السعودي في بنك مصر الشراء 4.40-البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس الشراء 4.404- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي الشراء 4.40 -البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي الشراء 4.40- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك المشرق الشراء 4.39- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني الشراء 4.39- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول الشراء 4.39- البيع 4.41

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي الشراء 4.39- البيع 4.43.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني الشراء – البيع 4.45.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي الشراء 4.38- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية الشراء 4.38- البيع 4.44.

سعر الريال السعودي في بنك عودة الشراء 4.38- البيع 4.44

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية الشراء 4.38- البيع 4.43.

سعر الريال السعودي ف المصرف المتحد الشراء 4.38- البيع4.43.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري العربي الشراء 4.38- البيع 4.47

سعر الريال السعودي في بنك البركة الشراء 4.34- البيع 4.87

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان الشراء 4.341- البيع 4.48.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-7- 2019

شهد الدينار الكويتي تراجعًا أمام الجنية في تعاملات اليوم سجل 54.31 سعر الشراء، و45.77 سعر البيع في البنك المركزي وجاء السعر في البنوك كالتالي :

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر الشراء 54.41- البيع 54.74.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم الشراء 54.39- البيع 54.74.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري الشراء 54.39 – البيع 54.74.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي الشراء 54.33- البيع 54.67.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد الشراء 54.22- البيع 54.67.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي الشراء 54.15- البيع 54.79.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي الشراء 54.08 – البيع 54.69.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي الشراء 54.05- البيع 54.80.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول الشراء 53.94- البيع 55.09.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 53.86- البيع 54.64.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان الشراء 53.8- البيع 54.93.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية الشراء 53.67- البيع 54.67.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي الشراء 53.66- البيع 55.18.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة الشراء 53.61- البيع 54.74.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني 53.44- البيع 54.76

سهر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 16-7-2019

شهد الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنية سجل سعر الشراء 4.50 في تعاملات اليوم الثلاثاء،وسجل سعر البيع ارتفاعًا في أخر تعاملات اليوم ليسجل 4.53 في البنك المركزي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي الشراء 4.51- البيع 4.43

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر الشراء 4.50- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي الشراء 4.50- البيع 4.54.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 4.50- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري الشراء 4.50- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق الشراء 4.50- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي الشراء 4.50- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس الشراء 4.50- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول الشراء 4.5- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة الشراء 4.5- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي الشراء 4.49- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني الشراء 4.48- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد الشراء 4.48- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي الشراء 4.48- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية الشراء 4.48- البيع 4.53.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان الشراء 4.44- البيع 4.56.

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 16-7-2019

هذا وقد شهد الريال القطري تراجعًا أيضًا في سعر صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-7، فقد سجل 4.54 سعر الشراء، وارتفع سعر البيع في تعاملات اليوم ليصبح 4.58 في البنك المركزي المصري :

سعر الريال القطري في مصرف أبو ظبي الإسلامي الشراء 4.64- البيع 4.93.

سعر الريال القطري في بنك بلوم الشراء 4.52- البيع 4.57.

سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي الشراء 4.35- البيع 4.57.

سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري الشراء 4.30- البيع 4.57.

سعر الريال القطري في بنك الإمارات دبي الوطني الشراء 4.29- البيع 4.51.

سعر الريال القطري في بنك كريدي أجريكول الشراء 4.29- البيع 4.57.

سعر الريال القطري في بنك عودة الشراء 4.29- البيع 4.57.

سعر الريال القطري في بنك مصر الشراء 4.28- البيع 4.57.

سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية الشراء 4.24- البيع 4.57.

أخر تحديث لـ أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-7-2019 الساعة 5.57.