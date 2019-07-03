أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-7-2019 في البنوك المصرية في بداية تعاملات الصباح

نتابع معكم اليوم زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأربعاء 03-7-2019 ، سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي وباقي العملات، حيث يبحث العديد من المصريين والعاملون بالبورصة عن أسعار العملات بشكل يومي، ولذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغير فيها ، وسوف نتابع معكم من موقع ” كلمة دوت أورج” جدول يحتوي سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أسعار العملات اليوم الأربعاء 03-7-2019
في الفترة الحالية تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع الملحوظ، وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد سجل سعر الدولار اليوم من 16.63 إلى 16.65 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.73 إلى 16.75، بينما سعر اليورو اليوم فقد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف.
أسعار العملات الأجنبية
لاحظ الجميع انخفاض أسعار العملات في مصر حالة خلال الفترة الماضية والتي مازلت مستمرة، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك 21.05 للشراء، بينما سجل سعر البيع 21.35 جنيه، أما سعر اليورو فقد سجل 18.78 للشراء و19.05 للبيع، وخلال السطور القادمة سوف نعرض لكم جدول بأسعار العملات الأجنبية
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سعر الدولار اليوم
حدث زلزال قوي ضرب سعر الدولار الأمريكي منذ فترة في البنوك المصرية، حيث انخفضت كثيرة خلال الشهور الماضية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل الاستيراد في السوق المحلي المصري،وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الخضراء في السوق المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|16.65
|16.75
|أسبوع واحد
|بنك البركة
|16.62
|16.72
|38 دقيقة
|بنك بلوم
|16.60
|16.70
|18 ساعة
|بنك عودة
|16.60
|16.70
|ساعتين
|البنك الأهلي المصري
|16.60
|16.70
|22 ساعة
|بنك مصر
|16.60
|16.70
|22 ساعة
|بنك التنمية الصناعية
|16.60
|16.70
|21 ساعة
|بنك التعمير والإسكان
|16.60
|16.70
|21 ساعة
|كريدى أجريكول
|16.59
|16.69
|20 ساعة
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|16.59
|16.69
|21 ساعة
|بنك مصر إيران التنمية
|16.59
|16.69
|ساعة واحدة
|البنك الأهلى اليونانى
|16.59
|16.69
|18 ساعة
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|16.58
|16.68
|20 ساعة
|بنك المشرق
|16.58
|16.68
|17 ساعة
|بنك الكويت الوطني NBK
|16.58
|16.68
|15 ساعة
|بنك الإستثمار العربي AIB
|16.58
|16.68
|48 دقيقة
|اتش اس بى سى HSBC
|16.58
|16.68
|21 ساعة
|البنك المصرى الخليجى
|16.58
|16.68
|21 ساعة
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|16.58
|16.68
|20 ساعة
|بنك قناة السويس
|16.58
|16.68
|38 دقيقة
|المصرف المتحد
|16.57
|16.67
|21 ساعة
|المصرف العربى الدولى
|16.57
|16.67
|48 دقيقة
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|16.57
|16.67
|19 ساعة
|بنك الإسكندرية
|16.57
|16.67
|ساعة واحدة
|البنك المركزى المصرى
|16.57
|16.69
|19 ساعة
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|18.85
|19.05
|يومين
|البنك الأهلي المصري
|18.73
|18.86
|ساعة واحدة
|بنك التنمية الصناعية
|18.73
|18.86
|48 دقيقة
|بنك عودة
|18.73
|18.86
|ساعتين
|بنك مصر
|18.73
|18.86
|ساعة واحدة
|البنك الأهلى اليونانى
|18.72
|18.85
|37 دقيقة
|بنك بلوم
|18.72
|18.90
|18 ساعة
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.72
|18.85
|ساعة واحدة
|البنك المركزى المصرى
|18.71
|18.86
|19 ساعة
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.71
|18.84
|ساعة واحدة
|اتش اس بى سى HSBC
|18.71
|18.84
|48 دقيقة
|بنك الإستثمار العربي AIB
|18.71
|18.87
|48 دقيقة
|كريدى أجريكول
|18.71
|18.89
|20 ساعة
|البنك المصرى الخليجى
|18.71
|18.84
|ساعة واحدة
|بنك قناة السويس
|18.70
|18.84
|38 دقيقة
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.70
|18.83
|ساعة واحدة
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.70
|18.88
|20 ساعة
|بنك الكويت الوطني NBK
|18.70
|18.88
|15 ساعة
|المصرف العربى الدولى
|18.69
|18.82
|48 دقيقة
|المصرف المتحد
|18.69
|18.83
|37 دقيقة
|بنك المشرق
|18.68
|18.84
|18 دقيقة
|بنك الإسكندرية
|18.68
|18.83
|ساعة واحدة
|بنك التعمير والإسكان
|18.67
|18.98
|21 ساعة
|بنك البركة
|18.66
|18.96
|38 دقيقة
|بنك مصر إيران التنمية
|18.60
|18.94
|ساعة واحدة
- تابع سعر باقي العملات الأجنبية في البنك الأهلي
أسعار العملات العربية اليوم
شهدت العملات العربية العملات العربية حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي متوسط سعر 4.42 للشراء، بينما سجل متوسط سعر البيع 4.46، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.59 للشراء و4.61 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|البنك المصرى الخليجى
|4.43
|4.45
|ساعة واحدة
|بنك بلوم
|4.43
|4.45
|37 دقيقة
|بنك عودة
|4.43
|4.45
|ساعتين
|اتش اس بى سى HSBC
|4.42
|4.45
|21 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|4.42
|4.47
|أسبوع واحد
|المصرف العربى الدولى
|4.42
|4.45
|48 دقيقة
|البنك الأهلي المصري
|4.42
|4.45
|22 ساعة
|بنك مصر
|4.42
|4.45
|ساعة واحدة
|البنك المركزى المصرى
|4.42
|4.45
|19 ساعة
|بنك قناة السويس
|4.41
|4.45
|38 دقيقة
|بنك الإستثمار العربي AIB
|4.41
|4.45
|48 دقيقة
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|4.41
|4.45
|20 ساعة
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|4.40
|4.45
|21 ساعة
|بنك المشرق
|4.40
|4.45
|17 ساعة
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|4.40
|4.45
|ساعة واحدة
|كريدى أجريكول
|4.40
|4.45
|20 ساعة
|بنك مصر إيران التنمية
|4.40
|4.46
|ساعة واحدة
|البنك الأهلى اليونانى
|4.40
|4.46
|18 ساعة
|بنك الكويت الوطني NBK
|4.40
|4.46
|15 ساعة
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|4.40
|4.45
|20 ساعة
|بنك التنمية الصناعية
|4.39
|4.45
|21 ساعة
|بنك الإسكندرية
|4.39
|4.45
|ساعة واحدة
|المصرف المتحد
|4.39
|4.45
|21 ساعة
|بنك التعمير والإسكان
|4.36
|4.49
|21 ساعة
|بنك البركة
|4.36
|4.49
|38 دقيقة
- أسعار العملات العربية
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