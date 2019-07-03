أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-7-2019 في البنوك المصرية في بداية تعاملات الصباح

نتابع معكم اليوم زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأربعاء 03-7-2019 ، سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي وباقي العملات، حيث يبحث العديد من المصريين والعاملون بالبورصة عن أسعار العملات بشكل يومي، ولذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغير فيها ، وسوف نتابع معكم من موقع ” كلمة دوت أورج” جدول يحتوي سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم الأربعاء 03-7-2019

في الفترة الحالية تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع الملحوظ، وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد سجل سعر الدولار اليوم من 16.63 إلى 16.65 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.73 إلى 16.75، بينما سعر اليورو اليوم فقد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف.

أسعار العملات الأجنبية

لاحظ الجميع انخفاض أسعار العملات في مصر حالة خلال الفترة الماضية والتي مازلت مستمرة، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك 21.05 للشراء، بينما سجل سعر البيع 21.35 جنيه، أما سعر اليورو فقد سجل 18.78 للشراء و19.05 للبيع، وخلال السطور القادمة سوف نعرض لكم جدول بأسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم

حدث زلزال قوي ضرب سعر الدولار الأمريكي منذ فترة في البنوك المصرية، حيث انخفضت كثيرة خلال الشهور الماضية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل الاستيراد في السوق المحلي المصري،وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الخضراء في السوق المصري.