الريال السعودي بـ 4.51 جنيه | أسعار العملات اليوم الخميس 16 مايو 2019

أسعار العملات اليوم الخميس أمام الجنية المصري نستعرضها لكم في معظم البنوك المصرية، شهدت العملات بشكل عام خلال الأيام القليلة الماضية تراجع في قيمتها أمام الجنية المصري، ليكن من أبرز العملات تراجعاً الدولار والريال، حيث سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك انخفاض جديد في أكثر من 9 بنوك وسجل أقل من 17 جنية للبيع لأول مرة منذ عامين، وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 16.99 للشراء مقابل 17.09 للبيع.

أسعار العملات اليوم

بعد حالات التراجع التي شهدتها العملات في بنوك مصر، أصبح السؤال الأهم بشكل يومي من قبل المواطنين الدولار بكام، ونستعرض معكم عبر موقع كلمة دوت أورج أسعار العملات أمام الجنية المصري وفق آخر تقارير صادرة من بنك مصر.

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي 16.99 17.09 اليورو 19.03 19.17 الريال السعودي 4.53 4.56 الريال القطري 4.4 4.69 الدرهم الإماراتي 4.63 4.65 الريال العماني 44.13 44.39 الدينار الكويتي 55.84 56.25

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر وفق تقارير اليوم الخميس 21.78 للشراء مقابل 21.98 للبيع، فيما سجل الدينار البحريني في بنك مصر للشراء 45.07 مقابل 45.33 للبيع، الجدير بالذكر أن أسعار العملات أصبحت تُحدد الآن وفق حالة العرض والطلب بعد قرار تعويم العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم

لأول مرة منذ عامين، الدولار ينخفض عن حاجز ال 17 جنية للشراء، سعر الدولار انخفض أسفل حاجز 17 جنية مساء أمس في البنك التجاري الدولي، ومع بداية التعاملات اليومية ليوم الخميس، أكثر من 10 بنوك سجل الدولار فيهم انخفاض جديد، وإليكم أسعار الدولار اليوم في البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.04 17.14 بنك البركة 17.04 17.14 بنك قطر الوطني 17 17.10 بنك التعمير والإسكان 17 17.10 بنك عودة 16.99 17.09 المصرف المتحد 16.99 17.09 بنك القاهرة 16.99 17.09 بنك الإسكندرية 16.99 17.09 البنك الأهلي المصري 16.99 17.09

استمر مصرف أبو ظبي الأفضل سعراً للشراء مقارنة بأسعار صرف الدولار في البنوك الأخري، فيما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بنحو 17.08 جنية، وأرسل اليوم البنك القطري الأهلي إلي جميع عملائها بأنه من الآن يُمكن لحامل بطاقتي qnb استخدام جميع بطاقات البنك وذلك من أجل سداد المدفوعات الحكومية.

سعر الريال السعودي

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقارنة بأسعار العملة السعودية في كافة البنوك بنحو 4.51 للشراء مقابل 4.57 للبيع، الجدير بالذكر أن حالات العرض والطلب هي الآن المُتحكمة بشكل كبير في أسعار السلع، ونشاهد تراجع العملات مع زيادة التدفقات الأجنبية هذه الأيام وتحديداً منذ بداية الشهر الكريم.