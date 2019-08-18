أسعار العملات اليوم الأحد 18/8/2019 في البنوك والسوق الموازية .. تباين في الأسعار بعد إجازة العيد

ننشر أسعار العملات اليوم ، العربية والأجنبية الشائع تداولها في مصر اليوم الأحد 18 أغسطس 2019 في البنوك والسوق الموازية، أو ما تُعرف بالسوق السوداء، حسب آخر بيان صادر عن البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر، حيث لوحظ مع بداية تعاملات اليوم ، أول أيام عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وجود تباين في سعر العملات مقابل الجنيه المصري مقارنة بأسعارها عند إغلاق تعاملات الاسبوع الماضي، في العديد من البنوك، حيث ارتفع الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي، في حين تراجع اليورو والجنيه الاسترليني، حسب بيان البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك والسوق السوداء اليوم

ننشر فيما يلي أسعار العملات العربية والأجنبية الأكثر شيوعًا، في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر، شاملة سعر الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي

سعر الدولار اليوم

يسجل سعر الدولار اليوم أعلى سعر للشراء 16.55 جنيه في بنك قناة السويس، أما أقل سعر للبيع 16.62 جنيه مسجل في بنك مصر، وفيما يلي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر اليورو اليوم

ويسجل اليورو اليوم اعلى سعر للشراء 18.96 جنيه في البنك الأهلي اليوناني أما أقل سعر لبيع اليورو المسجل اليوم 18.47 جنيه في بنك مصر، وفيما يلي سعر اليورو في البنوك الرسمية والخاصة في مصر حسب آخر تحديث للأسعار:

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع سعر الريال السعودي في بعض البنوك في أول أيام عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى يسجل أعلى سعر للشراء في بنك المصري الخليجي بقيمة 4.41 جنيه، في حين يسجل أقل سعر للبيع 4.43 جنيه، وسجل سعر الريال اليوم في البنوك كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

فيما يلي جدول بأسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 18/8/2019 في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة حسب آخر نشرة للبنوك :

أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والاجنبية المتداولة في السوق الموازية المصرية، تراجعًا مقارنة بأسعارها قبل أجازة عيد الاضحى المبارك، ويرجع السبب حسب تجار إلى قلة الطلب، في ظل منافسة البنوك للسوق السوداء، وتسجل اليوم الأسعار كما يلي:

سعر الدولار اليوم

16.58 جنيه للشراء

16.63 جنيه للبيع

سعر اليورو

18.33 جنيه للشراء

18.43جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

20.15 جنيه للشراء

20.35 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

4.39 جنيه للشراء

4.41 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.49 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

4.41 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

54.30 جنيه للشراء

54.55 جنيه للبيع