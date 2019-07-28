أسعار العملات اليوم الأحد 28-7-2019 العربية والأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة.. وتحليلات التحركات اليومية

تختلف أسعار العملات من حين لآخر، وخاصة في الآونة الأخيرة، فقد كانت نسبة الصعود كبيرة مقارنة بالسعر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولا سيما منذ بداية شهر يوليو الجاري، فقد شهدت بعض الأيام صعوداً _ لأكثر من عملة إن لم يكن معظمها _ غير مسبوق، إلا أنها قد استقرت بالأمس الأسعار كما كانت عليه يوم الخميس في التعاملات المسائية الختامية، ويعود السبب وراء ذلك العديد من المؤثرات وعلى رأسهم الإقتصاد العالمي، والبورصة حول العالم والمستثمرين.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 28-7-2019م ثباتاً نسبياً لما كان عليه الأسبوع الماضي، في حين تباينت بعض الأسعار للعملات الأخرى، حيث سجل الدولار الأمريكي مبلغ 16.54 جنيه مصري للشراء، وسجل 16.64 جنيه مصري للبيع، في العديد من بنوك مصر الحكومية والخاصة، ولا ننسى أن الدولار يلعب دوراً هاماً في أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمي.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سجل 16.52 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.54 جنيه للشراء، 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.55 جنيه للشراء، 16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سجل 16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء، 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة سجل 16.56 جنيه للشراء، 16.66 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم

وكانت العملة السعودية من بين العملات التي شهدت إستقراراً خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل الريال في البنك الأهلي والبنوك الأخرى 4.41 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأحد 28 يوليو 2019