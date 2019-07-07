أسعار العملات اليوم الأحد 7-7-2019 في البنوك المصرية| تعرف على سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

نتابع معكم اليوم أسعار العملات اليوم الأحد 07-7-2019 في البنوك، حيث يبحث العديد من المصريين وخاصة العاملون في البورصة عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم عرض جدول مفصل يتضمن جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم الأحد 07-7-2019

شهدت أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح ما بين 16.56 إلى 16.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.66 إلى 16.68، بينما سعر اليورو اليوم فقد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف.

أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات في مصر حالة من التراجع التدريجي، حيث بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي 20.82 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 21.018 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط السعر في البنوك 18.68 للشراء و18.83 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار العملات الأجنبية محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.