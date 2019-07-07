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أسعار العملات اليوم الأحد 7-7-2019 في البنوك المصرية| تعرف على سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
أسعار العملات اليوم الأحد 7-7-2019 في البنوك المصرية| تعرف على سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

نتابع معكم اليوم أسعار العملات اليوم الأحد 07-7-2019 في البنوك، حيث يبحث العديد من المصريين وخاصة العاملون في البورصة عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم عرض جدول مفصل يتضمن جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم الأحد 07-7-2019

شهدت أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح ما بين 16.56 إلى 16.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.66 إلى 16.68، بينما سعر اليورو اليوم فقد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف.

أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات في مصر حالة من التراجع التدريجي، حيث بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي 20.82 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 21.018 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط السعر في البنوك 18.68 للشراء و18.83 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار العملات الأجنبية محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.65
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.64
بنك الإسكندرية
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.65 16.75 أسبوعين
اتش اس بى سى HSBC 16.58 16.68 5 أيام
بنك عودة 16.58 16.68 3 أيام
البنك الأهلي المصري 16.58 16.68 4 أيام
بنك مصر 16.58 16.68 4 أيام
بنك البركة 16.58 16.68 4 أيام
كريدى أجريكول 16.57 16.67 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.57 16.67 29 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى 16.57 16.67 4 أيام
بنك مصر إيران التنمية 16.57 16.67 4 أيام
بنك بلوم 16.57 16.67 4 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.57 16.67 4 أيام
بنك التنمية الصناعية 16.57 16.67 4 أيام
بنك المشرق 16.57 16.67 3 أيام
المصرف العربى الدولى 16.57 16.67 4 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 16.56 16.66 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 16.56 16.66 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 16.56 16.66 3 أيام
بنك الإستثمار العربي AIB 16.56 16.66 4 أيام
بنك قناة السويس 16.56 16.66 3 أيام
بنك الكويت الوطني NBK 16.55 16.65 3 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 16.55 16.65 4 أيام
المصرف المتحد 16.55 16.65 3 أيام
البنك المركزى المصرى 16.55 16.68 3 أيام
بنك الإسكندرية 16.54 16.64 3 أيام

  • سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.85
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.79
المصرف المتحد
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.05 6 أيام
المصرف العربى الدولى 18.69 18.82 4 أيام
بنك التنمية الصناعية 18.69 18.83 3 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.69 18.83 3 أيام
بنك بلوم 18.69 18.83 10 دقائق
بنك المشرق 18.69 18.83 3 أيام
كريدى أجريكول 18.69 18.83 3 أيام
البنك المركزى المصرى 18.67 18.82 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 18.66 18.83 يومين
بنك الكويت الوطني NBK 18.66 18.81 3 أيام
بنك الإسكندرية 18.63 18.80 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.63 18.86 3 أيام
بنك البركة 18.62 18.92 4 أيام
بنك مصر 18.58 18.83 يومين
البنك الأهلي المصري 18.58 18.83 يومين
بنك التعمير والإسكان 18.58 18.98 3 أيام
بنك عودة 18.58 18.83 60 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.57 18.81 29 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.57 18.82 29 دقيقة
بنك الإستثمار العربي AIB 18.56 18.80 20 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.56 18.80 30 دقيقة
البنك المصرى الخليجى 18.56 18.81 49 دقيقة
بنك قناة السويس 18.56 18.80 30 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.55 18.79 30 دقيقة
المصرف المتحد 18.55 18.79 29 دقيقة
  •  أسعار باقي العملات الأجنبية في البنك الأهلي
أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات العربية اليوم

شهدت العملات العربية حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.42 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.46، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.59 للشراء و4.61 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

  • سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.42
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.44
بنك الإسكندرية
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.42 4.44 49 دقيقة
بنك عودة 4.42 4.45 20 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC 4.42 4.45 5 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.42 4.47 أسبوعين
المصرف العربى الدولى 4.42 4.45 4 أيام
بنك بلوم 4.42 4.45 10 دقائق
البنك المركزى المصرى 4.41 4.45 3 أيام
بنك مصر 4.41 4.45 30 دقيقة
البنك الأهلي المصري 4.41 4.45 30 دقيقة
بنك قناة السويس 4.41 4.45 30 دقيقة
بنك الإستثمار العربي AIB 4.40 4.44 4 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.40 4.45 29 دقيقة
بنك المشرق 4.40 4.45 3 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.40 4.45 29 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.40 4.44 3 أيام
كريدى أجريكول 4.40 4.44 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.39 4.45 4 أيام
البنك الأهلى اليونانى 4.39 4.46 3 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.39 4.44 4 أيام
بنك الكويت الوطني NBK 4.39 4.45 3 أيام
بنك التنمية الصناعية 4.38 4.45 3 أيام
المصرف المتحد 4.38 4.44 3 أيام
بنك الإسكندرية 4.38 4.44 3 أيام
بنك البركة 4.35 4.48 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 4.34 4.48 3 أيام
  • أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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