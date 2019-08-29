أسعار العملات اليوم الخميس 29-8-2019 في البنوك مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك نستعرضها لكم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي، حيث شهدت أسعار العملات وعلى رأسهم سعر الدولار اليوم استقرار تام عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها أمس، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي 18.28 جنيه شراء مقابل 18.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 4.38 شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، بينما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك وفق أحدث تقارير 4.48 جنيه مقابل 4.52 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري 4.29 جنيه شراء مقابل 4.56 جنيه للبيع، وإليكم أحدث أسعار العملات في البنوك الآن:

سعر الدولار اليوم

سعر الريال السعودي

سعر اليورو الأوروبي

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدينار الكويتي

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه بيع، بينما سجل اليورو للشراء 18.2672 جنيه مقابل 18.4044 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي طبقاً لأحدث تعاملات 4.391 جنيه شراء مقابل 4.4263 جنيه للبيع، يُذكر أن أسعار العملات قد استقرت في البنك الأهلي المصري منذ يومين دون تغييرات جديدة، ونتابع معكم لحظة بلحظة كافة أسعار العملات، علماً أيضاً بأن الجداول السابقة الخاصة بالعملات يتم تحديثها بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديدة في البنوك المصرية.