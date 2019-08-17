أسعار العملات اليوم السبت الموافق 17/8/2019 ” الدولار و اليورو و الريال السعودي و الجنية الإسترليني و الدينار الكويتي ” في جميع البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري في مصر في جميع البنوك المصريه بيعاً وشرائاً نستعرضها لكم خلال هذا المقال، و الجدير بالذكر إستقرار سعر صرف الدولار منذ يوم الخميس الموافق 15 من الشهر الحالي حيث سجل في بنك عودة أعلى سعر للصرف و هو 16.55 للشراء و 16.65 للبيع و أيضاً سجل نفس السعر في البنك المصري الخليجي و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك قناة السويس أما بالنسبة لباقي البنوك فنسعرضها لكم من خلال الجدول التالي .

سعر الدولار في جميع البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك نقدمة لكم بتحديث يومي عبر الجدول الآتي .

الجدير بالذكر ان بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٥ جنيهاً مصرياً وبنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جنيه .

سعر الريال السعودي مقابل الجنية

نعرض لكم سعر الريال في جميع البنوك المصرية اليوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري .



البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جنيهاً مصرياً كما أن البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٣ جنيه .

سعر باقي العملات مقابل الجنية المصري

العملة شراء بيع البنك اليورو ١٨٫٤٣١٦ جنيه مصرياً ١٨٫٥٧٨٩ جنيه مصرياً البنك المركزي المصري الدينار الكويتي 54.27 جنيه مصرياً 54.69 جنيه مصرياً لبنك الأهلى المصري الجنيه الإسترلينى 19.90 جنيه مصرياً 20.19 جنيه مصرياً البنك الأهلي المصري

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جنيه و بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٥٤ جنيه .