أسعار العملات اليوم السبت الموافق 17/8/2019 ” الدولار و اليورو و الريال السعودي و الجنية الإسترليني و الدينار الكويتي ” في جميع البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري في مصر في جميع البنوك المصريه بيعاً وشرائاً نستعرضها لكم خلال هذا المقال، و الجدير بالذكر إستقرار سعر صرف الدولار منذ يوم الخميس الموافق 15 من الشهر الحالي حيث سجل في بنك عودة أعلى سعر للصرف و هو 16.55 للشراء و 16.65 للبيع و أيضاً سجل نفس السعر في البنك المصري الخليجي و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك قناة السويس أما بالنسبة لباقي البنوك فنسعرضها لكم من خلال الجدول التالي .
سعر الدولار في جميع البنوك المصرية اليوم
سعر الدولار اليوم في جميع البنوك نقدمة لكم بتحديث يومي عبر الجدول الآتي .
الجدير بالذكر ان بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٥ جنيهاً مصرياً وبنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جنيه .
سعر الريال السعودي مقابل الجنية
نعرض لكم سعر الريال في جميع البنوك المصرية اليوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري .
البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جنيهاً مصرياً كما أن البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٣ جنيه .
سعر باقي العملات مقابل الجنية المصري
|العملة
|شراء
|بيع
|البنك
|اليورو
|١٨٫٤٣١٦ جنيه مصرياً
|١٨٫٥٧٨٩ جنيه مصرياً
|البنك المركزي المصري
|الدينار الكويتي
|54.27 جنيه مصرياً
|54.69 جنيه مصرياً
|لبنك الأهلى المصري
الجنيه الإسترلينى
|19.90 جنيه مصرياً
|20.19 جنيه مصرياً
|البنك الأهلي المصري
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥ جنيه و بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع اليورو ١٨٫٥٤ جنيه .
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