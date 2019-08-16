أسعار العملات اليوم مقارنة بالريال العماني

تباينت أسعار العملات في مختلف الدول مقابل الريال العماني، الذي لم يشهد انخفاضًا ولا ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية وحافظ على استقراره أمام العملات الأخرى بشكل كبير، سواء كانت عملات عربية أو أجنبية ، موقع ” كلمة دوت أورج ” يرصد خلال المقال التالي أسعار الريال العماني مقابل مختلف العملات، وجاءت الأسعار كما يلي:

العملات العربية مقابل الريال العماني :

الجنيه المصري = 0.0232 ريال عماني.

الريال العماني = 43.0553 جنيه مصري.

الدرهم الإماراتي = 0.1048 ريال عماني.

الريال العماني = 9.5423 درهم إماراتي.

الجنيه سوداني = 0.0085 ريال عماني.

الريال العماني = 117.1569 جنيه سوداني.

الدينار الكويتي = 1.2653 ريال عماني.

الريال عماني = 0.7903 دينار كويتي.

الليرة اللبنانية = 0.0003 ريال عماني.

الريال العماني = 3,926.0529 ليرة لبنانية

الليرة السورية = 0.0007 ريال عماني.

الريال العماني = 1,335.0216 ليرة سورية.

الريال السعودي = 0.1026 ريال عماني.

الريال العماني = 9.7434 ريال سعودي.

الدينار البحريني = 1.0211 ريال عماني.

الريال العماني = 0.9793 دينار بحريني.

الدينار ليبي = 0.2744 ريال عماني.

الريال العماني = 3.6441 دينار ليبي.

الدرهم المغربي = 0.0400 ريال عماني.

الريال العماني = 24.9896 درهم مغربي.

الريال القطري = 0.1057 ريال عماني.

الريال العماني = 9.4570 ريال قطري.

الدينار تونسي = 0.1346 ريال عماني.

الريال العماني = 7.4285 دينار تونسي.

الدينار الاردني = 0.5439 ريال عماني.

الريال العماني = 1.8387 دينار اردني.

العملات الأجنبية مقابل الريال العماني:

الدولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني.

الريال عماني = 2.5974 دولار أمريكي.

الجنيه الاسترليني = 0.4679 ريال عماني.

الريال العماني = 2.1372 جنيه استرليني.

اليورو = 0.4273 ريال عماني.

الريال العماني = 2.3405 يورو.

الدولار كندي = 0.2901 ريال عماني.

الريال العماني = 3.4474 دولار كندي.

الدولار الأسترالي = 0.2613 ريال عماني.

الريال العماني = 3.8270 دولار أسترالي.

الين الياباني = 0.0036 ريال عماني.

الريال العماني = 276.0665 ين ياباني.

ومن الجدير بالذكر أن الريال العماني يعتبر هو العملة الرسمية في السلطنة العمانية، وبدأ استخدامه في سلطنة عمان بعد ما أنهت السلطنة استخدام الروبية الخليجية في التعاملات المالية .

ويتكون الريال العماني من 1000 بيسة، تصدر عن البنك المركزي العماني، ومن المتعارف عليه أن العملات في سلطنة عمان تصدر في هيئة عملات معدينة وعملات ورقية، و الأوراق النقدية المتداولة منه: فئة 1 ريال، و فئة 5 ريالات، و فئة 10 ريال، و فئة 20 ريال، و فئة 50 ريال.