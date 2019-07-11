أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس 11/7/2019

نقدم لكم في موقع كلمه دوت أورج تقرير حي حول أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2019 ويسود السوق المصري حاله من الاستقرار في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية نظرا لزيادة المخزون من العملات الأجنبية نظرا لزيادة الإيرادات من قطاع السياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج ويضاف إلى ذلك انخفاض الواردات من الغاز الطبيعي والمواد البترولية نظرا للاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
تشهد أسعار الدولار في مصر استقرارا واضحا منذ بداية الأسبوع مما ساهم في استقرار الأسعار في السوق المصري الذي يعتمد اعتمادا كليا علي العملة الخضراء للشراء من الخارج
|سعر الشراء
|سعر البيع
|16.57
|16.67
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
يشهد سعر اليورو انخفاضا خلال تداولات الأسبوع نظرا للقلق حول اقتصاد القارة العجوز وإمكانية تعافي اقتصاد دوله من الأزمات الاقتصادية المتتالية بالإضافة إلي سعي بعض الدول للانفصال مثل انجلترا مما يزيد من التخوف من تكرار هذه التجربة في دول أخري حال نجاحها
|سعر الشراء
|سعر البيع
|18.5617
|18.7621
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر اليوم
أسعار العملات في بنك مصر اليوم تابع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر حيث بلغ سعر الشراء حوالي 20.62 جنيها مقابل 20.87 جنيه للبيع
|سعر الشراء
|سعر البيع
|20.6214
|20.8708
سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|4.4082
|4.4449
سعر الدينار الكويتي أسعار العملات اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|54.4171
|54.8536
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|4.5109
|4.5384
سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|4.2894
|4.5778
سعر الدينار البحريني في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|43.9511
|44.2175
سعر الريال العماني في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|43.0367
|43.301
سعر الدينار الأردني في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|23.404
|23.5618
سعر الدولار الكندي في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|11.4515
|11.614
سعر الين الياباني في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|15.2046
|15.3626
أسعار العملات في بنك مصر اليوم سعر الفرنك السويسري في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|16.6683
|16.8571
سعر الكرون الدنماركي في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|2.4868
|2.5139
سعر الكرون النرويجي في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|1.9126
|1.9423
سعر الكرون السويدي في بنك مصر اليوم
|سعر الشراء
|سعر البيع
|1.7479
|1.7711
يمكنكم متابعه تغير الأسعار علي مدار اليوم لأسعار العملات من خلال الرابط التالي أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس 11/7/2019 ومن المتوقع استمرار الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر خلال الأسبوع القادم .
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