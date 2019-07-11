أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس 11/7/2019

نقدم لكم في موقع كلمه دوت أورج تقرير حي حول أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2019 ويسود السوق المصري حاله من الاستقرار في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية نظرا لزيادة المخزون من العملات الأجنبية نظرا لزيادة الإيرادات من قطاع السياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج ويضاف إلى ذلك انخفاض الواردات من الغاز الطبيعي والمواد البترولية نظرا للاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

تشهد أسعار الدولار في مصر استقرارا واضحا منذ بداية الأسبوع مما ساهم في استقرار الأسعار في السوق المصري الذي يعتمد اعتمادا كليا علي العملة الخضراء للشراء من الخارج

سعر الشراء سعر البيع 16.57 16.67

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

يشهد سعر اليورو انخفاضا خلال تداولات الأسبوع نظرا للقلق حول اقتصاد القارة العجوز وإمكانية تعافي اقتصاد دوله من الأزمات الاقتصادية المتتالية بالإضافة إلي سعي بعض الدول للانفصال مثل انجلترا مما يزيد من التخوف من تكرار هذه التجربة في دول أخري حال نجاحها

سعر الشراء سعر البيع 18.5617 18.7621

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر اليوم

أسعار العملات في بنك مصر اليوم تابع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر حيث بلغ سعر الشراء حوالي 20.62 جنيها مقابل 20.87 جنيه للبيع

سعر الشراء سعر البيع 20.6214 20.8708

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 4.4082 4.4449

سعر الدينار الكويتي أسعار العملات اليوم

سعر الشراء سعر البيع 54.4171 54.8536

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 4.5109 4.5384

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 4.2894 4.5778

سعر الدينار البحريني في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 43.9511 44.2175

سعر الريال العماني في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 43.0367 43.301

سعر الدينار الأردني في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 23.404 23.5618

سعر الدولار الكندي في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 11.4515 11.614

سعر الين الياباني في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 15.2046 15.3626

أسعار العملات في بنك مصر اليوم سعر الفرنك السويسري في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 16.6683 16.8571

سعر الكرون الدنماركي في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 2.4868 2.5139

سعر الكرون النرويجي في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 1.9126 1.9423

سعر الكرون السويدي في بنك مصر اليوم

سعر الشراء سعر البيع 1.7479 1.7711

يمكنكم متابعه تغير الأسعار علي مدار اليوم لأسعار العملات من خلال الرابط التالي أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس 11/7/2019 ومن المتوقع استمرار الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر خلال الأسبوع القادم .