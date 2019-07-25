أسعار العُملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية 25-7-2019| شامل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني – خِتام التعاملات

نتابع وفق تقرير اليوم والذي يرصد أحدث مؤشرات الساعة عن بنوك مصر ومصارفها، أسعار العملات الدولية مقابل الجنيه المصري ليوم الخميس 25 يوليو 2019، وتأتي المتابعة في ظل توقعات ايجابية لقوة الجنيه أمام سلة العملات الدولية، حيث أن العملة المحلية بمصر منذ فبراير من العام الحالي وهي تتعافي محققه مكاسب قياسية أمام العملات الأخرى.

وعبر التقرير هذا سنوضح، أحدث سعر صرف للدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وأيضاً سعر صرف الجنيه الإسترليني خاصة وسط حالة الترقب للعملة البريطانية بعد تأكد مغادرة بريطانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وهذا شكل مخاوف حول تراجعها، فإليكم تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والدولية اليوم الخميس 25 يوليو بالبنوك المصرية مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري

جاء اليوم مؤشر سعر شراء الدولار الأمريكي الخميس 25 يوليو وفق احدث بيان صادر من البنك المركزي بمصر عند مستوى 16.54 جنيه، وجاء مؤشر بيع الدولار بمصر اليوم وفق المركزي عند مستوى 16.664، وأفادت بيانات البنك الأهلي المصري الخميس أن سعر شراء الدولار 16.54 جنيه، وسعر البيع 16.64 جنيه.

وأكدت بيانات الساعة، أن مؤشرات الدولار اليوم بمصر، تؤكد أن أعلى سعر لشراء الدولار حتى الساعة بالبنك العقاري المصري عند مستوى 16.57 جنيه، وسجل للبيع بنفس البنك سعر 16.67 جنيه، وأن أقل سعر بيع للدولار 16.64 جنيه اليوم الخميس بمصر كان ببنوك مصر والقاهرة وقناة السويس والمصرف المتحد وبنك بلوم والبنك الأهلي الكويتي وسجل للشراء بنفس البنوك تلك سعر 16.54 جنيه.

سعر اليورو اليوم الخميس بمصر

جاء البيان الأخير عن البنك المركزي المصري الخميس 25 يوليو 2019، موضحاً مؤشرات الشراء اليوم لليورو عند 18.428 جنيه، ومؤشرات بيع عند 18.569، وسجل اليورو وفق تعاملات الخميس سعر شراء بالبنك الأهلي المصري 18.397 ومؤشرات بيع 18.544 جنيه.

وسجل اليورو الخميس وفق بيانات التعامل اليومية، أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 18.473 جنيه، وسجل للبيع بالمصرف 18.595، وجاء أقل سعر بيع لليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 يوليو داخل بنك الإسكندرية بسعر 18.53 جنيه، وجاء سعر الشراء الخميس بنفس البنك عند 18.366 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس

وسط ترقبات عميقة لسير أسعار صرف الجنيه الإسترليني بعد تأكد الخروج السريع لبريطانيا من تكتل الاتحاد الأوروبي وجدنا إعلان المركزي المصري لسعر شراء الإسترليني اليوم الخميس عند 20.67 جنيه، وسعر البيع 20.824، وسجل الإسترليني وفق مؤشرات تداول الساعة اليوم الخميس سعر شراء بالبنك الأهلي المصري عند 20.619، وسعر بيع عند 20.787.

وجاء أعلى سعر للشراء اليوم الخميس 25 يوليو للجنيه الإسترليني ببنك العقاري المصري عند 20.656 جنيه، وكان سعر البيع بالبنك 20.824، وكان اقل سعر للبيع اليوم وفق تداولات الخميس بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند مؤشر 20.757 وسعر الشراء بالمصرف 20.607.