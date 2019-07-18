أسعار العُملات الأجنبية اليوم 18-7-2019 بالبنوك المصرية ختام التعاملات| شامل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

أسعار العُملات الأجنبية والدولية مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، نُقدمها لكم عبر تقرير شامل أسعار بنوك مصر ومصارفها وفق بيانات رسمية مُعلنة من قبل تلك البنوك بالإضافة إلى تقرير أسعار البنك المركزي المصري لأسعار اليوم فيما يخص الدولار والجنيه الإسترليني واليورو.

وتأتي بيانات المصارف المالية المحلية المصرية، وفق حالة من الترقب بشأن أسعار صرف تلك العملات مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد القوة المتزايدة للعملة المحلية المصرية منذ بدايات العام الحالي مُقابل سلة العملات الأخرى، فيها بنا نتعرف على أحدث أسعار صرف للدولار واليورو والجنيه الإسترليني اليوم الخميس 18-7-2019.

ما هو سعر صرف الدولار اليوم USD مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه وفق بيان الخميس 18-7-2019 لختام التعاملات الصادر عن البنك المركزي هو للشراء 16.559 وللبيع 16.678، وعن أسعار العملة الأمريكية اليوم مع إعلان المساء من قبل البنك الأهلي المصري كانت للشراء 16.56 وللبيع 16.66.

وسجل الدولار الخميس سعر شراء داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.57 وسعر بيع 16.67، أما سعره ببنك قناة السويس فهو للشراء كان 16.57 وللبيع 16.67، وسجل الدولار الخميس ببنك مصر سعر شراء 16.56 سعر بيع 16.66، وفي البنك العربي الإفريقي كان سعر الدولار للشراء 16.56 وللبيع 16.66، وفي بنك القاهرة الخميس 18 يوليو كان سعر شراء الدولار مع ختام التعاملات 16.55 وسعر البيع 16.65، وببنك الإسكندرية سجل للشراء 16.55 وللبيع 16.65.

ما هو سعر صرف اليورو اليوم EUR مقابل الجنيه المصري

سعر شراء اليورو اليوم الخميس 18 يوليو 2019 بعد إعلان ختام التعاملات الصادر عن البنك المركزي هو 18.572 وسعر بيع 18.713، أما وفق بيان ختام التعاملات عن البنك الأهلي اليوم الخميس فسجل اليورو للشراء سعر 18.557 وسعر بيع 18.733.

ووجدنا سعر شراء اليورو الخميس ببنك مصر 18.589 وسعر البيع له 18.733، وفي البنك العربي الإفريقي مساء الخميس سجل اليورو 18.589 للشراء 18.733 للبيع، وببنك قناة السويس كان سعر الشراء الخميس لليورو 18.568 وللبيع 18.744، وسجلت العملة الأوروبية اليوم الخميس مع ختام تعاملاته ببنك الإسكندرية سعراً للشراء 18.526 وسعراً للبيع 18.721.

ما هو سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم GBP مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي بمصر مع ختام تعاملات اليوم الخميس 18 يوليو أن سعر شراء الجنيه الإسترليني هو 20.672 وسعر البيع 20.829، وجاء السعر اليوم الخميس بالبنك الأهلي المصري للشراء عند 20.581 وللبيع 20.815، وسجل الجنيه الإسترليني مساء اليوم ببنك قناة السويس سعر شراء 20.593 وسعر بيع 20.827.

أما في المصرف المتحد سجلت العملة البريطانية اليوم سعر شراء 20.581 وسعر بيع 20.80، وفي بنك الإسكندرية الخميس سجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.543 وسعر بيع 20.788، وفي مصرف أبو ظبي الإسترليني كان سعر شراء الجنيه الإسترليني ختام التعاملات 20.606 وسعر بيع 20.749، وسجل الإسترليني للشراء ببنك مصر 20.581 وسجل للبيع 20.737.