أسعار العُملات الأجنبية اليوم 20 يوليو بمصر| شامل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

سعر صرف الجنيه المصري مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية، هو الركيزة الأساسية لحركة القطاع النقدي والمالي يومياً بسوق التداول المصري الخاص بأسعار العملات الأجنبية والدولية وحتى العربية، وعليه يُعد التعرف على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني أهم المعلومات اليومية التي يجب رصدها مع بداية كل يوم مالي جديد.

ونحن عبر تقرير رصد أسعار العملات يومياً سوف نُقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه، وسعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه، وأيضاً سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك وفق أخر بيان وأحدث مؤشر صادر عن المؤسسات المصرفية المصرية لتاريخ 20 يوليو 2019.

ما هو سعر الدولار الآن مُقابل الجنيه المصري

وفق ما تم الكشف عنه لأحدث بيانات البنك المركزي المصري نستطيع أن نؤكد أن سعر الدولار الآن بمصر للشراء هو 16.559 جنيه وسعر البيع للدولار اليوم السبت 20 يوليو 2019 مقابل الجنيه وفق بيان المركزي المصري هو 16.678 جنيه.

ووفق البيان الأخير والأحدث للبنك الأهلي المصري، تبين أن سعر شراء الدولار اليوم السبت عند 16.56 وسعر البيع عند 16.66، وسجل شعر شراء الدولار وفق ما تم الإعلان عنه بكل من بنوك البركة وبنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك سايب والبنك الأهلي الكويتي 16.57 جنيه وسعر بيع 16.67 جنيه، وسجل الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة وبنك قطر الوطني والبنك العقاري المصري أسعار للشراء عند 16.55 وأسعار للبيع عند 16.65 جنيه.

ما هو سعر اليورو الآن مقابل الجنيه المصري

سجلت العُملة الأوروبية اليورو EUR اليوم السبت سعر شراء 18.572 جنيه وسعر بيع 18.713 جنيه وذلك وفق ما تم الإعلان عنه من البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في مصر لأحدث سعر صرف مُعلن لليورو مقابل الجنيه المصري.

وسجل اليورو أعلى سعر شراء السبت بمصرف أبو ظبي عند 18.611 وسجل بالمصرف ذاته سعر بيع 18.744، وسجل اليورو سعر شراء ببنك الإمارات دبي الوطني 18.546 وسجل بنفس البنك أقل سعر للبيع اليوم السبت عند 18.72 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فوجدنا العملة الأوروبية عند سعر شراء 18.557 وسعر بيع 18.733 وسجل بنك مصر نفس أسعار صرف البنك الأهلي المصري لأسعار اليورو، وداخل بنك الإسكندرية اليوم السبت سجل اليورو للشراء 18.526 وسجل للبيع 18.721.

ما هو سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري

أعلنت بيانات المركزي المصري السبت، وفق أخر تقرير لها أن سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مقابل الجنيه المصري عند 20.672 جنيه، وسعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري عند 20.829، أما بداخل البنك الأهلي المصري اليوم السبت فلقد سجل سعر شراء 50.581 وسعر بيع 20.815.

ووجدنا أقل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم بداخل مصر في بنك التعمير والإسكان عند سعر 20.448 وسعر البيع بنفس البنك هو 50.859، ووجدنا أن سعر الشراء المُعلن اليوم للجنيه الإسترليني ببنك تنمية الصادرات 20.539 وسعر البيع 20.692 وهو أقل سعر بيع للجنيه الإسترليني اليوم السبت، وسجل الجنيه الإسترليني بالبنك العربي الإفريقي سعر شراء 20.581 وسعر بيع 20.737، وسجل اليوم السبت للشراء ببنك الإسكندرية 20.543 وللبيع 20.788.