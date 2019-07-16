أسعار العُملات الأجنبية والدولية اليوم 16-7-2019 | شامل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني – مُنتصف التعاملات

ربما يكون الربط أو العلاقة بين سعر صرف الجنيه المصري وأسعار صرف العملات الأجنبية والدولية أهم المُحددات اليومية لحركة الاقتصاد المصري، وقطعاً هذا الأمر طبيعياً للغاية، فمصر اقتصاد مفتوح وتتعامل مع الأسواق الخارجية بشكل متنوع قلما تجده بدولة أخرى، فضلاً على الاعتماد الكبير بالسوق المصرية على الاستيراد من الخارج.

وعليه ومعكم نرصد أحدث أسعار اليوم للعملات الأجنبية والدولية داخل البنوك المصرية، وسيكون الرصد قائم على تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه، وسعر اليورو اليوم بالبنوك، وسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وأخيراً ولأهمية الاقتصاد الصيني الكبرى نتعرف معكم على سعر العملة الصينية “يوان” اليوم بمصر، كل هذا بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

ما هو سعر الدولار USD اليوم مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار اليوم بمصر الثلاثاء 16 يوليو 2019 للشراء هو 16.545 وللبيع 16.668، كما وجدنا أن سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري للشراء 16.56 وللبيع 16.66، وسجلت العملة الأمريكية اليوم داخل البنك العربي الإفريقي سعراً للشراء هو 16.56 وسعر للبيع هو 16.66.

وبالمتابعة وجدنا سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوليو ببنك مصر هو للشراء 16.56 وللبيع 16.66، أما سعر الدولار اليوم في بنك البركة هو للشراء 16.56 وللبيع 16.66، وسجل الدولار الأمريكي اليوم ببنك التعمير والإسكان سعر للشراء 16.56 وسعر للبيع 16.66 ووجدنا أن سعر شراء الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبو ظبي هو 16.56 وسعر البيع 16.66، وسجل الدولار داخل بنك القاهرة اليوم سعر للشراء 16.55 وللبيع 16.65 أما سعر الدولار ببنك الإسكندرية الثلاثاء هو للشراء 16.54 وللبيع 16.64، ووجدنا أن الدولار اليوم الثلاثاء سجل ببنك الإمارات دبي الوطني سعر شراء 16.551 وسعر بيع 16.65.

ما هو سعر اليورو EUR اليوم مقابل الجنيه المصري

أعلن اليوم وفق بياناته البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو 18.635 وسعر بيع 18.78، أما البنك الأهلي المصري فقد حدد سعر شراء للعملة الأوروبية اليورو 18.623 وسعر بيع 18.764، ووجدنا سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل بنك التعمير والإسكان للشراء 18.54 وللبيع 18.892.

وعن سعر اليورو بتاريخ 16-7-2019 داخل بنك كريدي أجريكول فهو للشراء 18.618 وللبيع 18.764 وسجل اليورو اليوم وفق بيانات البنك العربي الإفريقي سعر شراء 18.623 وسعر بيع 18.764 وسجل اليورو داخل بنك مصر للشراء 18.608 وللبيع 18.764 أما سعر شراء العملة الأوروبية اليوم ببنك إسكندرية 18.612 وسعر البيع 18.765 وسجل اليورو ببنك قناة السويس اليوم سعراً للشراء 18.586 وسعر للبيع 18.742.

ما هو سعر الجنيه الإسترليني GBP اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل اليوم الجنيه الإسترليني وفق بيان البنك المركزي بمصر ليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 سعر شراء 20.743 وسعر بيع 20.903، أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل البنك الأهلي المصري فلقد سجل للشراء 20.647 وسجل للبيع 20.858، وسجل الجنيه الإسترليني اليوم ببنك التعمير والإسكان سعر شراء 20.719 وسعر بيع 21.169.

أما سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم بالمصرف المتحد فهو 20.693 وسعر البيع هو 20.828، وداخل بنك مصر سعر شراء الإسترليني اليوم 20.629 وسعر البيع 20.858، وسجل الجنيه الإسترليني بالبنك العربي الإفريقي سعر للشراء 20.647 وسعر للبيع 20.858، وفي بنك إسكندرية كان سعر شراء الإسترليني اليوم 20.729 وسعر البيع 20.931.

ما هو سعر اليوان الصيني CNY اليوم أمام الجنيه المصري

صدر اليوم بيان عن المركزي المصري يؤكد أن سعر تدوال اليوان الصيني اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري هو 2.406 للشراء وسجل للبيع 2.424 ، وتوافرت بيانات تؤكد توافر اليوان الصيني داخل بنك الإمارات دبي الوطني بسعر 2.642 للشراء وسعر للبيع 2.658، حيث أن العملة الصينية محدودة التعامل ولا تجدها متوفرة بكل البنوك داخل القطاع المصرفي.