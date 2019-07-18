أسعار العُملات العربية اليوم الخميس 18 يوليو | شامل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال القطري – بالبنوك المصرية

بيان أسعار العُملات العربية من أهم الخدمات المصرفية والمعرفية بقطاع المال والأعمال، فالعُملات العربية خاصة عملات الدول الخليجية من ريال سعودي ودرهم أماراتي ودينار كويتي وريال قطري ترتبط بالحركة المالية العامة بمصر، ولما لا؟ وتلك الدول هي السوق الأول لعمل الكفاءات الوظيفية المصرية وأحد أهم مصادر تحويلات النقد الأجنبي من الخارج.

وعليه سوف يشمل هذا التقرير، أسعار العملات العربية من تحديد سعر الصرف للريال السعودي بتاريخ اليوم الخميس 18-7-2019، وأيضاً أسعار صرف اليوم لعملات الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري مقابل الجنيه المصري.. فإليكم التفاصيل كاملة حسب بيانات المركزي المصري والبنوك المصرية.

أسعار العُملات العربية الآن بتاريخ 18 يوليو 2019

ما هو سعر الريال السعودي اليوم SAR الخميس مقابل الجنيه المصري: أعلن البنك المركزي في أحدث بياناته حتى اللحظة ليوم الخميس أن سعر الريال السعودي شراء مقابل الجنيه هو 4.414 وسجل للبيع حسب بيانات المركزي حتى الساعة 4.446 جنيه.

ووجدنا أن السعر المُعلن للشراء للريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس هو 4.406 والسعر المُعلن للبيع هو 4.442، وسجل الريال السعودي الخميس ببنك التعمير والإسكان سعر شراء 4.341 وسجل سعر بيع 4.48، وداخل بنك قناة السويس سجل للشراء 4.407 وسجل للبيع 4.447، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي وجدنا سعر شراء الريال السعودي اليوم 4.403 وسعر البيع 4.445، وببنك مصر سجل الريال السعودي الخميس 4.405 للشراء أما البيع فسجل 4.442.

ما هو سعر الدينار الكويتي اليوم KWD الخميس بمصر مقابل الجنيه المصري: سجل اليوم وفق معلومات البنك المركزي الدينار الكويتي للشراء 54.314 وللبيع 54.76، كما سجل الدينار الكويتي شراء داخل البنك الأهلي المصري بسعر 54.384 وللبيع 54.839، وببنك مصر كان سعر شراء الدينار الكويتي اليوم الخميس هو 54.384 وسعر البيع للدينار الكويتي هو 54.839.

وداخل البنك العربي الإفريقي ووفق بياناته اليوم سجل الدينار الكويتي سعر شراء 54.377 وسعر بيع 55.312، أما بنك كريدي أجريكول فلقد سجل للشراء 53.941 وسجل للبيع 55.065، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدينار الكويتي اليوم الخميس سعراً للشراء هو 54.184 وسعراً للبيع هو 54.89، وفي بنك الإسكندرية اليوم الخميس كان السعر المُعلن للشراء للدينار الكويتي هو 53.705 والسعر المُعلن للبيع هو 54.806.

ما هو سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم AED الخميس: وجدنا أن سعر الصرف للدرهم الإماراتي مُقابل الجنيه المصري حسب بيان المركزي اليوم الخميس للشراء 4.506 وللبيع 4.54، وكان السعر الخاص بشراء الدرهم الإماراتي اليوم من البنك الأهلي المصري هو 4.506 وسعر البيع هو 4.536.

وسجل الدرهم الإماراتي للشراء اليوم الخميس ببنك مصر 4.509 وللبيع 4.536، وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدرهم الإماراتي اليوم بتاريخ 18-7-2019 للشراء 4.483 وللبيع 4.536، وداخل المصرف المتحد كان سعر الشراء للدرهم اليوم 4.491 وسعر البيع 4.536، وفي بنك الإسكندرية اليوم الخميس سجل الدرهم سعر للشراء 4.485 وسعر للبيع 4.533، وداخل بنك قناة السويس سجل للشراء 4.503 وللبيع 4.538.

ما هو سعر صرف الريال القطري اليوم QTR بمصر مقابل الجنيه: سجل اليوم الخميس 18 يوليو 2019 الريال القطري سعر شراء 4.546 وسعر بيع 4.581 وذلك وفق بيانات البنك المركزي، أما داخل البنك الأهلي اليوم الخميس سجل الريال القطري للشراء سعر 4.301 وللبيع سعر 4.575، وفي بنك مصر وجدنا اليوم الخميس سعر صرف الريال القطري للشراء 4.287 وللبيع 4.575، وتبين أن سعر شراء الريال القطري بمصر الخميس داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي هو 4.642 وسعر البيع هو 4.93 وفي البنك المصري الخليجي سجل الريال القطر للشراء اليوم 4.36 وللبيع سعر 4.58.