أسعار العُملات العربية اليوم بمصر 20 يوليو| شامل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري

ما هي أسعار العُملات اليوم مُقابل الجنيه المصري، سؤال القطاع المصرفي الأول مع بداية ساعات تعامل كل يوم، وهذه القاعدة تسري على كافة قطاعات المال بالعالم وليس القطاع المالي بمصر فقط، وفي حقيقة الأمر أن لأسعار العُملات العربية مقابل الجنيه أهمية ليست بالقليلة إذا ما قورنت بأهمية أسعار الدولار مقابل الجنيه، فالاقتصاد المصري مُرتبط ارتباط وثيق بالجوار العربي عمومًا والخليجي خصوصاً.

وسوف نرصد بتقرير أسعار اليوم 20 يوليو 2019، أحدث سعر تداول لكل من الريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي مُقابل الجنيه المصري، وذلك وفق احدث البيانات والإشعارات المصرفية المُعلن عنها بالقطاع المصرفي بمصر خلال جلسات التعامل.

سعر الريال السعودي اليوم SAR السبت 20 يوليو بمصر

وفق الإعلان الأخير الصادر عن المركزي المصري وامتد ليوم السبت 20 يوليو 2019، فإن سعر الشراء الخاص بالريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري هو 4.415 جنيه، وسعر البيع للريال السعودي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري هو 4.447.

وجاء السعر المُعلن لشراء الريال بمصر وفق بيان البنك الأهلي الأخير عند 4.406، وجاء سعر البيع اليوم للريال السعودي بالبنك الأهلي المصري عند 4.442، وسجل الريال وفق بيان بنك الإسكندرية للشراء 4.384، وسجل للبيع 4.439، أما وفق بيان البنك العربي الإفريقي لسعر شراء الريال السعودي فكان 4.389 وسعر البيع 4.441، وببنك مصر جاء سعر الشراء الخاص بالريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.405 وجاء سعر البيع 4.442، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي كان سعر شراء الريال السبت 4.403 وسعر البيع 4.445.

سعر الدينار الكويتي اليوم KWD السبت 20 يوليو بمصر

وجاء الإعلان الخاص بسعر شراء الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري عن المركزي عند سعر 54.353 وجاء سعر البيع عند 54.851، وسجل الدينار الكويتي السبت وفق بيان البنك الأهلي المصري الأخير سعر شراء عند 54.384 وسعر بيع عند 54.866 جنيه.

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي اليوم بمصر عند سعر شراء 53.873 وعند سعر بيع 54.399، وكان سعر شراء الدينار الكويتي اليوم السبت وفق بيان بنك الإسكندرية عند 53.705 وسعر البيع عند 54.833، وسجل الدينار وفق بيان بنك مصر اليوم سعر شراء هو 54.384 وسعر بيع هو 54.866، وكان سعر الشراء السبت للدينار الكويتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 54.051 وسعر البيع عند 54.899، وسجل الدينار الكويتي للشراء بالبنك العربي الإفريقي سعر 54.377 وسجل للبيع سعر 55.312.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم AED السبت مقابل الجنيه

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت بمصر مقابل الجنيه، فجاء إعلان المركزي المصري الأخير ليؤكد أن سعر شراء الدرهم الإماراتي عند 4.508 جنيه، وسعر البيع عند 4.541 جنيه، ووفق البيان الصادر عن البنك الأهلي المصري وجدنا سعر شراء الدرهم الإماراتي اليوم 4.506 وسعر البيع اليوم 4.536.

وداخل بنك الإمارات دبي الوطني جاء سعر الشراء للدرهم الإماراتي السبت عند 4.488 وجاء سعر البيع عند 4.533، وفي بنك الإسكندرية رصدنا سعر الشراء وفق أخر بيان عند 4.485 وسعر البيع عند 4.533، أما عن سعر الشراء الخاص بالدرهم الإماراتي بالبنك العربي الإفريقي فهو اليوم عند 4.483 وسعر البيع 4.536، وفي بنك مصر سعر شراء الدرهم الإماراتي اليوم السبت 4.508 وسعر البيع 4.536، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي أفاد أخر بيان أن سعر الشراء للدرهم الإماراتي هو 4.509 وسعر البيع هو 4.539.

سعر صرف الريال القطري QTR اليوم مقابل الجنيه المصري

وبمتابعة أحدث أسعار ومؤشرات سعر صرف الريال القطري بمصر اليوم، وجدنا أحدث إعلان للمركزي المصري يؤكد أن سعر شراء الريال القطري اليوم السبت عند 4.547، وسعر البيع عند 4.582، ووفق الإعلان الأخير والأحدث حتى اللحظة للبنك الأهلي المصري فيما يتعلق بسعر شراء اليوم للريال القطري وجدناه عند 4.301 وسعر البيع عند 4.575، وسعر الريال القطري السبت في نبك الإسكندرية للشراء 4.244 وللبيع 4.572، وببنك مصر كان سعر شراء الريال القطري اليوم 4.286 وسعر البيع اليوم 4.575، وسجل الريال القطري السبت وفق إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي سعراً للشراء عند 4.642 وسعر للبيع عند 4.93.