أسعار العُملات العربية اليوم 14-7-2019 بالبنوك المصرية | شامل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال القطري – خِتام التعاملات

أسعار العملات داخل بنوك ومصارف مصر، التقرير الاقتصادي ذات الأهمية الكبرى والذي يبحث عنه وبشكل يومي جميع المتعاملين أو المرتبطين مالياً داخل مصر باقتصاديات الدول العربية خاصة النفطية منها والتي تُمثل أكبر أسواق العمل بالنسبة للتوظيف بمصر، كما أن دولاً مثل السعودية والكويت والإمارات ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية إستراتيجية وهامة تجعل من معرفة أسعار عملاتها مقابل الجنيه أمر حيوي يومياً.

وعليه سوف يكون هذا التقرير موضحاً لأحدث سعر مُسجل الآن خلال تعاملات مساء يوم الأحد والخاص بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وأخيرا سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري بتاريخ 14 يوليو 2019.

كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك SAR

ونتابع معكم الآن ووفق أخر تحديث لمؤشرات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، أحدث سعر للريال الآن والذي سجل بالبنك المركزي المصري اليوم الأحد سعر شراء 4.413 وسعر بيع 4.448، وسجل داخل البنك الأهلي المصري سعر شراء 4.409 وسعر بيع 4.445.

ووجدنا سعر الريال اليوم مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان مسجلاً سعر شراء 4.341 وسعر بيع 4.48، وسجل اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء 4.402 وسعر بيع 4.448، وسجل ببنك قناة السويس اليوم سعر شراء 4.407 وسعر بيع 4.447، وسجل الريال اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سعر شراء 4.409 وسعر بيع 4.445.

وسجل الريال بالمصرف المتحد اليوم الأحد سعر شراء 4.389 وسعر بيع 4.445، وسجل ببنك المشرق سعر شراء 4.398 وسعر بيع 4.445، وسجل الريال بالبنك المصري الخليجي اليوم سعر 4.423 للشراء وللبيع سجل 4.445.

كم سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنوك المصرية KWD

سجل اليوم الأحد 14 يوليو الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركز سعر شراء 54.357 وسعر بيع 54.851، وبالبنك الأهلي المصري سجل الدينار سعر شراء 54.428 وسعر بيع 54.791، وببنك مصر سعر شراء 54.428 وسعر بيع 54.791، وبالمصرف العربي الدولي سجل الدينار 54.391 للشراء وللبيع 54.725.

وسجل الدينار الكويتي اليوم بالبنك العربي الإفريقي سعر شراء 54.384 وسعر بيع 55.312، وداخل بنك عودة سعر شراء 53.703 وسعر بيع 54.935، وسجل الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول سعر شراء اليوم 53.974 وسعر بيع اليوم 55.098.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنوك المصرية AED

وبمتابعتنا لأحدث أسعار العملات العربية اليوم بمصر، وجدنا أن الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري قد سجل بالبنك المركزي سعر شراء 4.503 وسعر بيع 4.538، وسجل الدرهم بالبنك الأهلي اليوم سعر شراء 4.506 وسعر بيع 4.536، وسجل الدرهم مقابل الجنيه اليوم ببنك التعمير والإسكان سعر شراء 4.441 وسعر بيع 4.567، وداخل بنك مصر اليوم سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سعر شراء 4.509 وسعر بيع 4.536، وكان سعر الدرهم بالبنك العربي الإفريقي اليوم مقابل الجنيه بسعر شراء 4.483 وسعر بيع 4.536، وسعر الدرهم مقابل الجنيه ببنك إسكندرية اليوم 4.485 للشراء وللبيع 4.533.

كم سعر الريال القطري اليوم بمصر QTR

سجل الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي سعر شراء 4.543 وسعر بيع 4.579، وداخل مصرف أبو ظبي سجل الريال القطري سعر شراء 4.642 للشراء، وسجل للبيع سعر 4.93، وسجل الريال القطري ببنك كريدي أجريكول سعر شراء 4.298 وللبيع 4.577، وسجل الريال القطري مقابل الجنيه ببنك مصر سعر شراء 4.288 وسعر بيع 4.575، وسجل الريال القطري ببنك إسكندرية اليوم سعر شراء 4.244 وسعر بيع 4.572.