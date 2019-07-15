أسعار العُملات العربية اليوم 15-7-2019 بالبنوك المِصرية | شامل الريال السعودي والدرِهم الإماراتي والريال القطري والدينار الكويتي – خِتام التعاملات

أسعار العُملات العربية لها أهمية بالغة في قطاع الصرف المصري بشكلٍ يومي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق تحديداً بأسعار الريال السعودي، وأسعار الدينار الكويتي، وأسعار الدرهم الإماراتي، وأسعار الريال القطري، وهذا راجع لحالة الترابط والتكامل الراسخة منذ القدم بين سعر صرف الجنيه المصري وأسعار صرف العملات الخليجية.

وبناء على ذلك، نُقدم إليكم تقرير شامل لرصد أحدث سعر الآن لريال السعودي، وأحدث سعر الآن لدرهم الإماراتي، وسعر الدينار الكويتي الآن وأخر سعر لريال القطري، وذلك في إطار تقرير شامل لرصد احدث أسعار العملات العربية داخل مُختلف البنوك المصرية بتاريخ 15 يوليو 2019 ليوم الاثنين.

ما هو سعر الريال السعودي SAR اليوم الاثنين 15 يوليو بمصر

مع متابعة مؤشرات التعامل على الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، تبين أن سعر الريال اليوم كما هو مُسجل وفق أخر تحديثات البنك المركزي بمصر شراء 4.411 وبيع 4.445، وداخل بنك البركة سجل الريال السعودي سعر شراء 4.347 وسعر بيع 4.48، وببنك التعمير والإسكان سجل الريال شراء 4.341 وبيع 4.48، وبمصرف أبو ظبي سجل اليوم الاثنين الريال سعر شراء 4.402 وسعر بيع 4.448.

ووجدنا أن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 15-7-2019 داخل البنك الأهلي المصري سجل سعر للشراء 4.406 وسعر للبيع 4.442.

ما هو سعر الدرهم الإماراتي AED اليوم الاثنين 15 يوليو بمصر

أكدت بيانات البنك المركزي بمصر، أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم بتاريخ 15/7/2019 سجل سعراً للشراء 4.503 وسعر للبيع 4.538، وفي بنك التعمير والإسكان سجل الدرهم للشراء 4.441 وللبيع 4.567، وفي بنك كريدي أجريكول اليوم الاثنين سجل الدرهم سعر للشراء 4.503 وسعر للبيع 4.541.

وسجلت بيانات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري سعر لشراء الدرهم الإماراتي ب 4.506 وسعراً لبيع الدرهم الإماراتي مُقدر ب 4.536، وفي بنك الإسكندرية سجل الدرهم اليوم سعر شراء 4.485 وسعراً للبيع 4.533.

ما هو سعر الدينار الكويتي KWD اليوم الاثنين 15 يوليو بمصر

واليوم الاثنين أعلن البنك المركزي بمصر، أن سعر الدينار الكويتي شراء هو 54.485، وبيع هو 54.938 ووجدنا بالمتابعة أن سعر الدينار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين سجل للشراء 54.429 وللبيع 54.884، وداخل بنك كريدي أجريكول للشراء 53.941، وللبيع 55.065، وسجل الدينار الكويتي ببنك مصر سعر شراء 54.429 وسعر بيع 54.884، أما في بنك الإسكندرية وجدنا سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين للشراء 53.885 وللبيع 54.884.

ما هو سعر الريال القطري QTR اليوم الاثنين 15 يوليو بمصر

أعلن البنك المركزي بتاريخ 15 يوليو ليوم الاثنين أن سعر شراء الريال القطري هو 4.543 وسعر بيع هو 4.579، وسجل الريال القطري اليوم بالبنك المصري الخليجي سعر شراء 4.358 وسعر بيع 4.577، وسجل داخل بنك مصر للشراء 4.287 وللبيع 4.575، وداخل بنك الإسكندرية سجل الريال القطري اليوم الاثنين سعر شراء 4.241 وسعر بيع 4.57، وسجل اليوم الاثنين 15-7-2019 الريال القطري داخل البنك الأهلي المصري سعر شراء 4.301 وسعر بيع 4.575.