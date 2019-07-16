أسعار العُملات العربية اليوم 16-7-2019 بالبنوك المصرية | شامل الريال السعودي والدينار الكويتي والريال القطري والدرهم الإماراتي والدينار البحريني

أسعار العُملات مُقابل الجنيه المصري، عنوان مصرفي هام يرتبط بساعاتٍ طويلة من التداول داخل المصارف والبنوك المصرية خلال ساعات اليوم بدأ من أول جلسات تعامل الصباح إلى ختام جلسات اليوم، وأسعار العملات العربية تلعب دائماً دور هام داخل حركة التداول البنكي والمالي المصري، ويحرص المواطن يومياً على معرفة أسعار تلك العملات يوم بيوم.

ونحن هنا سوف نُقدم لكم من واقع المؤشرات الأولى لأول جلسات التداول داخل بنوك مصر، أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه، وأسعار الدينار الكويتي اليوم مقابل العملة المصرية الجنيه، وأيضاً نحدد لك سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري وسعر الدينار البحريني اليوم، ثم أخيراً نرصد سعر الريال القطري، كل هذا وفق بيانات البنوك المصرية ليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

ما هو سعر الريال السعودي SAR مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

تم الإعلان منذ قليل عن سعر الريال السعودي وفق بيان البنك المركزي الأحدث بسعر 4.411 جنيه للشراء، 4.444 للبيع، وسجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 يوليو وفق بيان البنك الأهلي المصري اليوم سعر للشراء 4.406 وسعر للبيع 4.442، وسجل الريال السعودي داخل بنك التعمير والإسكان سعر شراء 4.341 وسعر بيع 4.48.

وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بمصرف أبو ظبي فنجده سجل سعر للشراء 4.403 وسجل للبيع 4.447، وداخل البنك العربي الإفريقي اليوم وجدنا الريال السعودي عند سعر شراء 4.389 وسعر للبيع 4.441، أما داخل بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء سجل الريال السعودي للشراء 4.381، وللبيع 4.437، وفي بنك مصر وجدنا أن سعر الريال السعودي اليوم بتاريخ 16-7-2019 هو للشراء 4.405 وللبيع 4.442.

ما هو سعر الدينار الكويتي KWD اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

أعلن البنك المركزي بمصر أن سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 هو للشراء 54.337 جنيه وللبيع 54.785، أما سعر الدينار الكويتي الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري فلقد سجل سعر للشراء 54.42، وسعراً للبيع 54.884، وسجل اليوم الدينار الكويتي وفق إعلان بنك التعمير والإسكان سعر للشراء 53.8 وللبيع 54.939.

وفي بنك مصر اليوم وجدنا أن أسعار الدينار الكويتي للشراء هي 54.429 وللبيع 54.884، وداخل البنك الأهلي الكويتي سجل الدينار اليوم للشراء 53.885، وسجل للبيع 54.884، أما سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية فهو للشراء 53.672، وللبيع 54.818.

ما هو سعر الدرهم الإماراتي AED اليوم مُقابل الجنيه المصري

سجل اليوم الثلاثاء 16 يوليو الدرهم الإماراتي وفق إعلان البنك المركزي المصري سعر شراء اليوم 4.504، وسعر بيع 4.538، وبالمتابعة سجل الدرهم الإماراتي للشراء بالبنك الأهلي المصري اليوم 4.506 وللبيع 4.536، وداخل بنك التعمير والإسكان سجل اليوم الثلاثاء الدرهم الإماراتي سعر للشراء 4.441، وسعر للبيع 4.567.

أما وفق بيانات بنك مصر فإن الدرهم الإماراتي اليوم قد سجل للشراء 4.509 وللبيع 4.536، وفي بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء سجل الدرهم الإماراتي سعر للشراء 4.482 وسعر للبيع 4.53، وداخل بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدرهم سعر شراء 4.488 وسعر بيع 4.533، أما وفق بيانات بنك بلوم فإن الدرهم الإماراتي اليوم للشراء سجل 4.509 وللبيع 4.536.

ما هو سعر الريال القطري QTR اليوم مقابل الجنيه المصري

أعلن اليوم الثلاثاء وفق أخر تحديث البنك المركزي المصري أن سعر الريال القطري للشراء هو 4.543 وللبيع 4.579، وسجل الريال القطري وفق بيان البنك الأهلي المصري للشراء اليوم 4.301 وللبيع 4.575، أما بنك الإمارات دبي الوطني فلقد سجل الريال القطري اليوم للشراء 4.299 وللبيع 4.512.

وفي بنك مصر وفق احدث مؤشر سجل اليوم الريال القطري سعر للشراء 4.287 وسعر للبيع 4.575، وفي بنك عودة سجل الريال القطري اليوم للشراء 4.292 وللبيع 4.575، وسجل الريال القطري اليوم الثلاثاء 16 يوليو داخل بنك الإسكندرية سعر للشراء 4.241 وسعر للبيع 4.57.

ما هو سعر الدينار البحريني BAD اليوم مقابل الجنيه المصري

أعلنت بيانات البنك المركزي المصري وفق التحديث الأخير اليوم الثلاثاء 16 يوليو أن سعر شراء الدينار البحريني اليوم بمصر هو 43.885 وللبيع 44.214، وأعلن البنك الأهلي المصري أن سعر الدينار البحريني اليوم للشراء 43.925 وللبيع 44.191، وسجل الدينار البحريني اليوم داخل بنك البركة وفق احدث مؤشر سعر للشراء 43.314 وللبيع 44.548، وببنك الإسكندرية كان سعر شراء الدينار البحريني 43.006 وسعر البيع 44.136، وفي نبك مصر سعر الشراء للدينار 43.925 وسعر البيع 44.191.