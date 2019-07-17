أسعار العُملات العربية اليوم 17-7-2019 بالبنوك المصرية | شامل الريال السعودي والدينار الكويتي والريال القطري والدرهم الإماراتي

أسعار العُملات بشكل عام هي المربع الأول والأهم في صُلب تعاملات اليوم المالية، وتحتل أسعار العملات العربية بشكل عام وتحديداً منها عملات الدول الخليجية الأهمية الأُولى في قطاع مصر المصرفي بالكامل، وفي التساؤلات اليومية للمواطن المصري حول أسعار العملات العربية والأجنبية.

وعبر تقرير شامل وأيضاً متوافق مع بيانات مصارف مصر وبنوكها الرسمية، سوف نُقدم لكم احدث سعر الآن للعملات العربية الهامة، ومنها سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري، وسعر صرف الدينار الكويتي اليوم بالبنوك المصرية، وأسعار الدرهم الإماراتي اليوم وأيضاً أسعار الريال القطري اليوم.. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل بالأرقام لأسعار العُملات العربية اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019.

سعر صرف الريال السعودي SAR اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

أعلن اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 البنك المركزي المصري بأن سعر شراء الريال السعودي هو 4.411 وسعر البيع هو 4.445، وسجل الريال السعودي الأربعاء بالبنك الأهلي المصري سعراً للشراء 4.406 وسعراً للبيع 4.442، وأعلن مصرف أبو ظبي أن سعر شراء الريال بمصر اليوم 4.403 وسعر البيع 4.447.

أما عن سعر شراء الريال السعودي الأربعاء ببنك مصر فهو 4.405 وسعر البيع 4.442، وداخل بنك بلوم سجل الريال السعودي الأربعاء 4.415 للشراء و4.442 للبيع، وسجل الريال السعودي الأربعاء 17/7 داخل بنك الإسكندرية سعر 4.381 شراء وسعر 4.437 بيع، وداخل المصرف المتحد فسجل أيضاً 4.381 شراء و4.437 بيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي AED اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

سجل الدرهم الإماراتي اليوم 17 يوليو 2019 وفق البيان المُعلن من البنك المركزي المصري سعر للشراء 4.504، وسعر للبيع 4.539، وأعلن بيان البنك الأهلي المصري أن سعر شراء الدرهم اليوم هو 4.506، وسعر البيع هو 4.536، وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء للشراء 4.501 وللبيع 4.536.

وسعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-7-2019 ببنك مصر هو للشراء 4.509 وللبيع 4.536، وفي بنك التعمير والإسكان كان سعر شراء الدرهم اليوم هو 4.441 وسعر البيع هو 4.567، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.483 وللبيع 4.536، وسجل الدرهم اليوم ببنك الإسكندرية للشراء 4.482 وللبيع 4.53.

سعر صرف الدينار الكويتي KWD اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

سجل الدينار الكويتي اليوم وفق بيان المركزي المصري سعر شراء 54.313 وسعر بيع 54.771، وسجل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بالبنك الأهلي المصري سعراً للشراء 54.398 وسعراً للبيع 54.74، أما سعر شراء الدينار الكويتي اليوم ببنك كريدي أجريكول فهو 53.941 وسعر البيع هو 55.065.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدينار الكويتي اليوم للشراء 54.377 وللبيع 55.312، وداخل بنك مصر وجدنا سعر شراء الدينار الكويتي 54.411 وسعر البيع 54.745، وفي بنك الإسكندرية كان سعر الشراء للدينار الكويتي 53.672 وكان سعر البيع 54.674.

سعر صرف الريال القطري QTR اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

وفق بيان البنك المركزي بمصر، سجل الريال القطري اليوم سعر شراء 4.543 وسعر بيع 4.58، وسجل الريال القطري للشراء اليوم بالبنك الأهلي 4.301 وللبيع 4.575، وداخل مصرف أبو ظبي سجل الريال القطري اليوم الأربعاء للشراء 4.642 وللبيع 4.93، وفي بنك مصر تم الإعلان عن سعر شراء الريال القطري بسعر 4.287 وسعر بيع 4.575، وفي بنك إسكندرية وجدنا أن سعر شراء الريال القطري اليوم هو 4.241 وسعر البيع هو 4.57.