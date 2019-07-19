أسعار العُملات العربية اليوم 19 يوليو بمصر| شامل الريال السعودي والقطري والدينار الكويتي والأردني والبحريني والدرهم الإماراتي

الجنيه المصري والعملات العربية، علاقة مالية وطيدة تربطها العديد والعديد من العوامل المالية والاقتصادية التي من المستحيل تجاهلها، فمصر سوق الكفاءات العُمالية والوظيفية الأول للدول العربية، كما أن الصادرات المصرية لها مكانة ليست بالقليلة الأسواق العربية سواء كانت زراعية أو صناعية أو تحويلية.

ومن ثم كانت أسعار صرف العملات العربية كافة مقابل الجنيه المصري من الأهمية بمكان أن تحتل صدارة النشرات الاقتصادية بمصر صباح كل يوم، وهذا تقرير نرصد فيه معكم أسعار صرف الريال السعودي والريال القطري مقابل الجنيه المصري، وأسعار صرف الدينار الكويتي والأردني والبحريني مقابل الجنيه المصري، وأيضاً أحدث أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.. فإليكم التفاصيل بالأرقام وفق أحدث وأخر بيانات سوق المال بمصر.

سعر الريال السعودي SAR مقابل الجنيه المصري اليوم تحديث 19 يوليو

صدر أخر بيان عن المركزي المصري يوضح أن سعر شراء العملة السعودية الريال هو 4.415 وسعر البيع هو 4.447، وجاء أحدث بيان للبنك الأهلي المصري يوضح أن سعر الشراء اليوم للريال السعودي هو 4.406 وسعر البيع هو 4.442.

أما في البنك العقاري المصري فسجل الريال أقل سعر شراء ب 4.341 وأعلى سعر بيع ب 4.48، وسجل الريال بمصرف أبو ظبي الجمعة سعر شراء 4.403 وسعر بيع 4.445، ووفق أخر إعلانات وبيانات بنك مصر سجل الريال للشراء 4.405 وللبيع 4.442، ووفق البيان الأخير للبنك العربي الإفريقي سجل الريال الجمعة للشراء 4.38 وللبيع 4.441، وجاء سعر الشراء ببنك الإسكندرية 4.384 وسعر البيع 4.439.

سعر الريال القطري QTR مقابل الجنيه المصري اليوم تحديث 19 يوليو

أكد أخر بيان للمركزي المصري أن سعر شراء الجمعة للريال القطري هو 4.547 وسعر البيع 4.582، وجاء سعر الشراء اليوم للريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.301 وسعر البيع اليوم 4.575، وسجل بنك مصر سعر شراء للريال القطري ب 4.286 وسعر البيع كان 4.575، وسجل مصرف أبو ظبي اليوم الجمعة أعلى سعر شراء للريال القطري ب 4.642 وأعلى سعر بيع 4.93، وسجل الريال القطري اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية للشراء 4.244 وهو أقل سعر شراء للريال القطري اليوم، ووجدنا سعر البيع في بنك إسكندرية 4.572.

سعر الدينار الكويتي اليوم KWD مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري الجمعة سعر شراء للدينار الكويتي ب 54.353 وسعر بيع 54.851، وجاء اليوم الجمعة سعر شراء الدينار الكويتي وفق أحدث إعلان للبنك الأهلي المصري54.384 وسعر بيع 54.866، وجاء أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول بسعر 53.974 وسجل للبيع بنفس البنك 55.098.

وسجل بنك الإسكندرية سعر شراء 53.705 وأقل سعر بيع للدينار الكويتي ب 54.833، وجاء سعر الدينار الكويتي وفق إعلان الجمعة لأحدث سعر ببنك مصر للشراء 54.384 وللبيع 54.866، وفي البنك العربي الإفريقي اليوم سجل للشراء الدينار الكويتي 54.377 وسجل للبيع اليوم 55.312.

سعر الدينار الأردني اليوم JOD مقابل الجنيه المصري

سجل الدينار الأردني اليوم بالبنك المركزي المصري سعر شراء 23.322 وسعر بيع 23.556، وسجل الدينار الأردني أكبر سعر شراء اليوم بالبنك الأهلي المصري بسعر 23.39 وسعر البيع بنفس البنك كان 23.538، وسجل الدينار الأردني سعر شراء 23.089 وذلك ببنك الإمارات دبي الوطني والذي سجل فيه أيضاً أقل سعر للبيع ب 23.452، وسجل الدينار الأردني اليوم سعر للشراء ببنك مصر 23.39 وسعر بيع 23.538.

سعر الدينار البحريني BAD اليوم مقابل الجنيه المصري

كان سعر الشراء الأحدث للدينار البحريني اليوم بالبنك المركزي المصري 43.909، وسعر البيع وفق المركزي 44.285، وسجل الدينار البحريني اليوم أكبر سعر شراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 43.979 وكان سعر البيع 44.216، وسجل في البنك الأهلي المصري سعر شراء 43.925، وسعر للبيع 44.191، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار البحريني سعر شراء 43.032 وسعر بيع 44.163، وسجل الدينار البحريني اليوم الجمعة سعر شراء ببنك الإمارات دبي الوطني 43.122 وأقل سعر بيع 44.15.

سعر صرف الدرهم الإماراتي AED مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي وفق أخر بيان له أن سعر شراء الدرهم الإماراتي اليوم بمصر هو 4.508 وسعر البيع هو 4.541، وسجل اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري سعر شراء للدرهم الإماراتي 4.506 وسعر للبيع 4.536، أما في بنك مصر فجاء سعر الشراء يوم الجمعة للدرهم الإماراتي ب 4.508 وسعر البيع 4.536، وكان السعر المُعلن للشراء للدرهم الإماراتي الجمعة بالبنك العربي الإفريقي 4.483 وسعر البيع 4.536، أما في بنك قناة السويس فكان سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه للشراء 4.503 وللبيع 4.538، وسجل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة وفق أحدث سعر لصرف له بمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر مُعلن للشراء 4.509 وسعر مُعلن للبيع 4.539.