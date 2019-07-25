أسعار العُملات العربية اليوم 25 يوليو بالبنوك المصرية| شامل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري

كم سعر صرف العملات العربية اليوم مقابل العملة المصرية المحلية الجنيه، سؤال عميق التأثير يرتبط يومياً بالنشاط المالي للمؤسسات الاقتصادية المصرية بسبب زيادة معدلات التصدير المصرية بشكل كبير للأسواق العربية عامة والخليجية خاصة، وأيضاً يرتبط بالنشاط المالي والادخاري لملايين المصريين المرتبطين باقتصاد تلك الدول العربية عن طريق العمل والتوظيف فيها.

ومن هنا تكن البداية، حيث نُقدم لكم تقرير اليوم المُحدث وفق المُتغيرات، عن أخر أسعار متداولة وفق المؤشرات اليومية ومؤشرات الساعة للبنوك العاملة بمصر، لكل من الريال السعودي والدينار الكويتي بالإضافة أيضاً لسعر الدرهم الإماراتي وأخيراً سعر اليوم للريال القطري.. فهيا بنا نستعرض معكم تقرير أسعار اليوم للعملات العربية مقابل الجنيه المصري الخميس 25 يوليو 2019.

أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 25 يوليو بمصر

بمتابعة أحدث مؤشر تداول بيع وشراء للريال السعودي مُعلن من قبل المركزي المصري ليوم الخميس 25 يوليو 2019 تبين أن الريال السعودي شراء مُقابل الجنيه سجل اليوم 4.41 جنيه، وسجل الخميس الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للبيع سعر 4.443 وذلك وفق المركزي المصري.

الريال السعودي بمصر الخميس 25 يوليو داخل البنك الأهلي مؤشر الشراء 4.403 جنيه ومؤشر البيع 4.439 جنيه.

سعر الريال السعودي ببنك عودة اليوم الخميس للشراء 4.404 وللبيع 4.439 جنيه.

السعر الخاص بالريال السعودي وفق إعلان بنك مصر اليوم شراء 4.404 جنيه وبيع 4.439 جنيه.

سعر الريال السعودي شراء اليوم الخميس ببنك الإسكندرية 4.387 جنيه، وبيع 4.442 جنيه.

سعر الريال السعودي الخميس وفق إعلان مؤشرات البنك العربي الإفريقي شراء 4.389 جنيه وبيع 4.441 جنية، وكانت تلك الأسعار هي نفسها ببنك كريدي أجريكول.

وبمصرف أبو ظبي الإسلامي كان السعر الخاص بالريال السعودي للشراء اليوم الخميس 4.403 جنيه، وسعر البيع اليوم 4.445 جنيه.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الخميس بمصر 25 يوليو

جاء الإعلان الأحدث بتاريخ 25 يوليو ليوم الخميس الصادر عن المركزي المصري والمُحدد لأحدث سعر شراء للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 4.502 جنيه، وسعر البيع المُعلن اليوم وفق المركزي للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 4.537.

مؤشر شراء الدرهم الإماراتي اليوم بمصر داخل البنك الأهلي المصري هو 4.503 جنيه، ومؤشر البيع هو 4.533 جنيه.

الدرهم الإماراتي اليوم الخميس بالمصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.506 وسجل للبيع 4.533 جنيه.

وكان سعر الشراء الخاص بالدرهم الإماراتي اليوم الخميس وفق بيان بنك مصر 4.505 جنيه، وسعر البيع 4.533 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية سعر الشراء للدرهم 4.488 جنيه، وسعر البيع 4.536 جنيه.

وفي البنك العربي الإفريقي سعر الشراء الخاص بالدرهم اليوم 4.483 وسعر البيع 4.536 جنيه.

وجاء السعر ببنك مصر إيران للتنمية عند 4.484 وسعر البيع 4.543 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي اليوم 25 يوليو بمصر

جاء السعر الخاص بالدينار الكويتي اليوم بالبنك المركزي المصري وفق إعلان مؤشرات الخميس 25 يوليو للشراء 54.292 جنيه، وجاء سعر البيع عند 54.807 جنيه، وبالبنك الأهلي المصري للشراء 54.346 جنيه، وللبيع 54.779 جنيه.

وسجل الدينار اليوم الخميس 25-7-2019 أعلى سعر للشراء ببنك بلوم عند سعر 54.379 جنيه، وجاء سعر البيع في بنك بلوم 54.812 جنيه، واليوم الخميس سجل الدينار الكويتي أقل سعر بيع في بنك الأهلي الكويتي عند 54.779، وجاء سعر الشراء بالأهلي الكويتي عند 53.803 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم الخميس بمصر

أعلن المركزي اليوم الخميس 25 يوليو 2019 أن مؤشرات الشراء الخاص بالريال القطري جاءت عند مستوى 4.541 جنيه، ومؤشرات البيع عند 4.578، وسجل الخميس الريال القطري أعلى سعر للشراء داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 4.642، وجاء سعر البيع في مصرف أبو ظبي عند 4.93، وسجل الريال القطري الخميس 25 يوليو أقل سعر للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، وجاء سعر الشراء في هذا البنك للريال القطري عند 4.301.