أسعار العُملات العربية بالبنوك المصرية اليوم 28 يوليو| شامل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري

في إطار الرصد المُستمر لحركة الأسواق المالية في مصر، وفي مُقدمتها الحركة اليومية من تداولات وتعاملات داخل قطاع النقد المصرفي بمصر، نُقدم لكم وفق تقرير الأحد 28 يوليو 2019، أخر وأحدث أسعار جلسات التداول اليومية للعُملات العربية وذلك من دينار كويتي ودرهم إماراتي وريال قطري وريال سعودي مُقابل الجنيه المصري، وفق مؤشر ساعة التداول الآن.

ومن المهم لدى متابعي حركة العرض والطلب بقطاع العملات مقابل الجنيه بمصر، أن يتعرفوا وبشكل يومي على أحدث سعر للصرف خاص بالعملات العربية وتحديداً ومن المهم منها الريال السعودي والقطري فضلاً عن الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، وذلك لكثرة المتعاملين بتلك العملات داخل مصر سواء في قطاع البيع والشراء والتصدير لأسواق تلك الدول، أو في مجال العمالة بالخارج والتحويلات النقدية لداخل البلاد.. فهيا بنا نتعرف على أسعار تلك العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك المصرية.

كم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28 يوليو بمصر

أكدت بيانات الأحد بتاريخ 28 يوليو عن البنك المركزي بمصر، أن أحدث سعر شراء مُعلن للريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك هو 4.4108 جنيه، وجاء بيان اليوم عن المركزي الأحد أن سعر البيع المُعلن للريال السعودي هو 4.4377 جنيه، ولكن ما هو سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري وجدناه شراء 4.4007 جنيه، وسعر البيع 4.4367.

وجاءت بيانات الساعة تؤكد، أن أعلى سعر حتى اللحظة لشراء الريال السعودي تم تسجيله بالبنك الأهلي الكويتي 4.413، وكان السعر الخاص بالشراء 4.437 جنيه في الأهلي الكويتي، وجاءت بيانات الأحد لتوضح أن أقل سعر بيع اليوم سُجل للريال السعودي حتى اللحظة داخل البنك التجاري الدولي وكان سعر البيع المعروض 4.431 وسعر الشراء بالتجاري الدولي 4.387 جنيه.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28 يوليو بمصر

وفق أحدث بيانات ومؤشرات تداول الدرهم الإماراتي للشراء وفق البنك المركزي المصري ليوم الأحد 28 يوليو جاء سعر الشراء 4.5033 جنيه، وسعر البيع المُعلن الأحد 4.5314 جنيه، وعن سعر الأحد 28 يوليو بالبنك الأهلي المصري وُجد سعر الشراء المُعلن رسمياً حتى الساعة هو 4.5007 جنيه، وسعر البيع المُعلن حتى الساعة 4.5305 جنيه.

وسجل الأحد 28 يوليو الدرهم أعلى سعر للشراء حتى الآن مقابل الجنيه بمصرف أبو ظبي عند 4.509 جنيه، وكان سعر البيع بمصرف أبو ظبي الأحد 4.539 جنيه، وسجل اليوم الأحد 28 يوليو الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أقل سعر بيع في بنك الإسكندرية عند مُعدل مُعلن 4.528 وجاء سعر الشراء حتى الآن ببنك الإسكندرية 4.48 جنيه.

كم سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 يوليو بالبنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري 28 يوليو اليوم الأحد سعر شراء للدينار الكويتي عند 54.2938 جنيه، وسعر بيع رسمي مُعلن عن المركزي اليوم عند 54.7280 جنيه، وكم هو سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد بالبنك الأهلي المصري كان للشراء حتى الآن 54.3186 جنيه، وللبيع 54.6829 جنيه.

ووفق تقارير تداول الأحد بالبنوك بتاريخ 28-7-2019 تبين أن أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي حتى الساعة كان داخل بنك بلوم بسعر شراء 54.313 جنيه، وكان سعر البيع في بنك بلوم 54.746 جنيه، وعن أقل سعر لبيع الدينار الكويتي الأحد 28 يوليو فكان بالبنك التجاري الدولي عند 54.68 وكان سعر الشراء اليوم للدينار بالبنك التجاري الدولي مُعلن عند 54.022 جنيه.

كم سعر الريال القطري اليوم الأحد 28 يوليو بمصر

بيان المركزي حتى الآن 28 يوليو 2019 بين سعر الشراء للريال القطري عند مُعدل 4.537 جنيه، وسعر بيع 4.574 جنيه، وبكم سعر الريال القطري اليوم بمصر داخل ووفق بيان البنك الأهلي المصري وجد انه للشراء 4.2961 وكان للبيع حتى الساعة 4.5695 جنيه.

وكان بتاريخ اليوم حتى اللحظة أعلى سعر لشراء الريال القطري بمصرف أبو ظبي عند 4.643 جنيه، وسعر البيع بالمصرف الآن 4.93 جنيه، وجاء وفق بيانات تداول الساعة للريال القطري أقل سعر للبيع الأحد داخل بنك الإمارات دبي الوطني عند 4.50 وجاء سعر الشراء بنفس البنك حتى الساعة 4.296.