أسعار الغذاء اليوم الأربعاء 10 يوليو بالأسواق المصرية | شامل الدواجن والأسماك والفواكه والخضروات

أسعار الغذاء بشكل يومي، خدمة صباحية يُقدمها لكم موقع “كلمة” الإخباري، وذلك وفق بيانات الأسواق بكل دقة ومهنية، ونسعى لتقديم الخبر والمعلومة فيما يتعلق بأسعار الغذاء اليوم بمصر، وفق الواقع الفعلي للسوق وبمعدلات استرشادية تُمكن المستهلك بمصر صباح كل يوم من التعرف على أحدث الأسعار الخاصة بالغذاء بمختلف الأصناف.

وبهذا التقرير نُقدم لكم أسعار الدواجن الآن بالسوق المصرية، وأسعار الأسماك بمختلف الأنواع، وأسعار الخضروات والفاكهة بالتوازن بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة لكي يكن لديك كل معارف اليوم التسويقية وأنت ذاهب لتسوق غذاءك بالسوق المصرية .. فإليكم التفاصيل كاملة.

أسعار الغذاء صباح اليوم الأربعاء بمصر

أسعار الدواجن: أكدت الأنباء أن أسعار الدواجن بمصر شهدت ثبات واضح خلال الأيام الماضية، وأن هذا الثبات وصل إلى تراجع طفيف بأسعار الكيلو في عدة مناطق بمصر، وأرجع المراقبين ذلك بسبب توفر المعروض بشكل قد يفوق الحاجة من الدواجن وهذا ساهم بشكل كبير في تراجع أسعارها.

ليسجل كيلو الفراخ البلدي من 33 جنيه حتى 38 جنيه، وسجل اليوم كيلو الفراخ البيضاء من 26 جنيه حتى 28 جنيه للكيلو، ومن الملاحظ التراجع عن أسعار أمس وأول أمس بمعدل 2 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم: شهد قطاع الأسماك هو الأخر حالة من ثبات السعر أعقبها انخفاض بالأسعار وصل في بعض المناطق ل 20% وأرجعت غرفة التجارة شعبة الأسماك على لسان رئيسها عبده عثمان سبب التراجع إلى أن مصر تشهد حالياً الموسم الفعلي لإنتاج السمك، ومن ثم توفر المعروض بشكل كبير وهذا ساهم في تراجع الأسعار.

ليسجل سعر كيلو السمك البلطي اليوم من 20 حتى 38 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو السمك موسى من 50 حتى 62 جنيه للكيلو، وسجل سعر سمك المرجان من 25 حتى 42 جنيه للكيلو، وسجل كيلو السمك البوري من 45 حتى 55 جنيه للكيلو، وسجل اليوم سمك البربون لسعر الكيلو من 32 حتى 45 جنيه للكيلو، وسجل سمك الدنيس اليوم من 80 حتى 90 جنيه للكيلو، وسجل سمك الوقار اليوم من 40 حتى 68 جنيه للكيلو، وسجل سمك القروص اليوم من 50 حتى 80 جنيه للكيلو.

أسعار الخضار اليوم: وسجلت أسعار الخضار اليوم بمصر ثبات واستقرار واضح وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم من 4 حتى 6 جنيه للكيلو الواحد، وسعر كيلو البطاطس اليوم سجل من 4.75 حتى 7 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البصل اليوم الأربعاء سجل 3.5 حتى 5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الكوسة اليوم سجل من 4.5 حتى 6.5 جنيه، وسجلت الفاصوليا اليوم من 10 حتى 14 جنيه للكيلو، وسجلت الملوخية من 3 حتى 5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الثوم من 6 حتى 10 جنيه للكيلو، وسجلت البامية اليوم من 10 حتى 12 جنيه للكيلو .

أسعار الفاكهة اليوم: سجل سعر الليمون البلدي اليوم من 15 حتى 30 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 6 جنيه حتى 10 جنيه للكيلو، أما العنب الأحمر سجل من 9 حتى 12 جنيه للكيلو، وسجل التفاح المصري اليوم من 4 حتى 6 جنيه للكيلو، والتفاح المستورد من 21 حتى 26 جنيه للكيلو، وسجل اليوم التين البرشومي من 12 حتى 17 جنيه للكيلو.

وعن الأسعار الخاصة بالمانجو، فلقد سجلت العويس من 22 حتى 32 جنيه للكيلو، والتايمور من 17 حتى 27 جنيه للكيلو، والهندي من 15 حتى 25 جنيه للكيلو، والزبدية من 11 حتى 16 جنيه للكيلو، والبلدي سجلت من 8 حتى 12 جنيه للكيلو، والمانجو السكري من 17 حتى 21 جنيه للكيلو.