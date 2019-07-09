أسعار الغِذاء اليوم بمصر الثلاثاء 9 يوليو 2019 | شامل الدواجن والخُضروات والفاكهة والأسماك

أسعار الغذاء بشكلٍ يومي، خدمة نُقدمها لكم لكي تتعرف صباح كل يوم على حركة أسعار المواد الغذائية داخل السوق المصرية، من دواجن وفواكه وخضروات وأسماك، والأسعار التي سوف نرصدها لكم للمواد الغذائية المذكورة، هي الأسعار الرسمية المُعلنة بمختلف الأسواق المصرية، ومنها سوق العبور للجملة.

وحرصنا أن تكون الأسعار وفق مؤشرات نسبية لتُعطيك المعلومة الدقيقة للغاية حول معدل سعر كل صنف من أصناف الغذاء، وبذلك تمتلك صباح كل يوم دليل استرشادي هام يوضح لك إلى أين تسير الأمور، وما هي أسعار الغذاء صباح اليوم، فهيا بنا نتعرف معكم على أسعار الغذاء اليوم الثلاثاء 9-7-2019 بالأسواق المصرية.

ما هي أسعار الغذاء اليوم الثلاثاء بمصر

أسعار الدواجن بمصر : تشهد أسعار الدواجن بمصر حالة من الاستقرار الإيجابي هذه الأيام رغم التخوفات التي صاحبت رفع أسعار الوقود من أن تؤثر على أسعار الدواجن بمختلف أنواعها بالسوق المصرية، ولكن توفر المعروض بشكل كافي منع هذا الاحتمال حتى الآن.

وتراوحت أسعار كيلو الفراخ البيضاء بالسوق اليوم من 28 جنيه للكيلو حتى 30 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بالسوق من 35 جنيه للكيلو حتى 40 جنيه للكيلو، كما وجدنا أن أسعار البيض اليوم هي الأخرى شهدت استقرار حيث تراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 35 حتى 40 جنيه، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 30 جنيه حتى 35 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم : وبالمتابعة لأحدث أسعار الأسماك بمصر وجدنا أن سعر كيلو سمك البلطي اليوم بمصر تراوح من 20 إلى 45 جنيه، وبلغ اليوم سعر سمك موسى بالسوق المصرية من 50 إلى 65 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو السبيا والسبيط والكليماري بمصر اليوم من 90 حتى 190 جنيه، وتراوحت أسعار الكابوريا من 30 حتى 150 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو سمك المرجان من 25 حتى 45 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو سمك البربون اليوم من 35 جنيه حتى 45 جنيه، وثبت سعر كيلو سمك الدنيس عند 90 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو سمك البوري من 40 حتى 50 جنيه للكيلو، وتراوح سعر سمك الوقار من 40 حتى 70 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو سمك القروص أو اللوت من 45 حتى 85 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم: ولقد تابعنا أيضاً لكم أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء بمصر، فوجدنا سعر كيلو الطماطم اليوم يتأرجح من 3 جنيه حتى 6 جنيه، وسعر كيلو البطاطس اليوم يتراوح من 5 حتى 7 جنيه، وسعر كيلو البصل اليوم الثلاثاء من 3.5 جنيه حتى 5.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة اليوم من 5 جنيه حتى 7 جنيه، وسعر كيلو ورق العنب البلدي من 6 حتى 8 جنيه، وسعر كيلو الملوخية من 4 حتى 5 جنيه، وسعر كيلو البامية اليوم من 13 حتى 20 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي من 2.5 حتى 4.5 جنيه .

وعن أسعار الفواكه بمصر اليوم الثلاثاء: وجدنا سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح من 25 حتى 40 جنيه للكيلو، سعر كيلو العنب الأصفر من 8 حتى 11 جنيه، وسعر كيلو العنب الأحمر من 10 حتى 12 جنيه، وسعر كيلو التفاح المصري من 4.5 حتى 6.5 جنيه، سعر كيلو التفاح الأمريكاني من 21 حتى 24 جنيه، وسعر كيلو التين البرشومي من 15 حتى 17 جنيه، وعن أسعار المانجو اليوم.. العويس الكيلو من 30 حتى 35 جنيه، الهندي من 25 حتى 27 جنيه، التيمور من 17 حتى 25 جنيه، الزبدية من 13 حتى 17 جنيه، وأخيراً المانجو البلدي من 10 حتى 13 جنيه.