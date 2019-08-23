أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير بالبريد بعد خفضها بنسبة 1%

فى الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية يوم أمس برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اتخذت لجنة السياسة النقدية قراراً بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على عمليات الاقتراض والإيداع، وذلك لأول مرة منذ 6 أشهر، ليصبح متوسط سعر الفائدة على الودائع 14.25% و 15.25% على الإقراض بالمقارنة لما كانت عليه من قبل قرار لجنة السياسة النقدية حيث كانت أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 15.75% و16.75% على الإقراض.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير بعد خفضها بنسبة 1%:-

مما لاشك فيه أن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% سوف يؤثر على باقي الأنواع من أسعار الفائدة التي يتم احتسابها على الودائع سواء في صورة حسابات توفير أو شهادات متغيرة وغيرها من أشكال الودائع، ولهذا فقد قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت قراراً بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والتي توفر للعميل حرية السحب والإيداع بنسبة 1% وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالبريد لتصبح بنسبة 9.25% بدلاً من 10.25% %.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البريد بأن إجمالي الودائع بحسابات التوفير لدي الهيئة القومية للبريد يبلغ 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر توفير البريد نحو 24 مليون عميل، وهذا يعكس الثقة الكبيرة من جانب أصحاب ودائع التوفير في الهيئة القومية للبريد.