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أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 24 بنك بعد قرار خفضها بنسبة 1.5%

كتب أشرف السيدفي آخر تحديث
أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 24 بنك بعد قرار خفضها بنسبة 1.5%
أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائدة بعد قرار المركزي خفضها

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1.5% لتصبح أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بنسبة 14.25% بدلاً من 15.75% وعلى الإقراض بنسبة 15.25% بدلاً من 16.75%.، وقد أدى ذلك إلى خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائدة والمرتبطة بسعر الكوريدور بالبنوك بنسبة 1.5%.

خريطة أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 24 بنك:-

هناك ارتباط وثيق بين أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي على الودائع وبين أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، حيث أن هناك تغير تلقائي لأسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد.

وتتيح الشهادات متغيرة العائد عدد من المزايا لعملائها وهذه المزايا:-

1- ضمان الاقتراض بالشهادات ذات العائد الثابت.

2- يمكن كسر الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ ارتباطها بالبنك.

3- لكل بنك الحرية في تحديد طريقة صرف دورية الفائدة أما يومياً أو شهرياً أو ربح سنوي أو نصف سنوي وكذلك تحديد الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة.

من الجدير بالذكر أنه في أعقاب قيام البنك المركزي المصري في الثالث من شهر نوفمبر عام 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، قامت البنوك المختلفة بإصدار نوعين من الشهادات ذات العائد العالي الأولي ومدتها عام والثانية ذات عائد ثابت لمدة ثلاث سنوات، ومنذ عام تقريباً تم إلغاء الشهادات ذات  العام الواحد والإبقاء على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات.

أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد
أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد

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عن الكاتب

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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