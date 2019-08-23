أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 24 بنك بعد قرار خفضها بنسبة 1.5%

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1.5% لتصبح أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بنسبة 14.25% بدلاً من 15.75% وعلى الإقراض بنسبة 15.25% بدلاً من 16.75%.، وقد أدى ذلك إلى خفض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائدة والمرتبطة بسعر الكوريدور بالبنوك بنسبة 1.5%.

خريطة أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 24 بنك:-

هناك ارتباط وثيق بين أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي على الودائع وبين أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، حيث أن هناك تغير تلقائي لأسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد.

وتتيح الشهادات متغيرة العائد عدد من المزايا لعملائها وهذه المزايا:-

1- ضمان الاقتراض بالشهادات ذات العائد الثابت.

2- يمكن كسر الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ ارتباطها بالبنك.

3- لكل بنك الحرية في تحديد طريقة صرف دورية الفائدة أما يومياً أو شهرياً أو ربح سنوي أو نصف سنوي وكذلك تحديد الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة.

من الجدير بالذكر أنه في أعقاب قيام البنك المركزي المصري في الثالث من شهر نوفمبر عام 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، قامت البنوك المختلفة بإصدار نوعين من الشهادات ذات العائد العالي الأولي ومدتها عام والثانية ذات عائد ثابت لمدة ثلاث سنوات، ومنذ عام تقريباً تم إلغاء الشهادات ذات العام الواحد والإبقاء على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات.