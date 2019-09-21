أسعار الفائدة على الودائع والأجل للأفراد والشركات في 11 بنكا حكوميا وخاصا

خدمة الودائع القصيرة والآجل للشركات والأفراد من البنوك لاستثمار الأموال وذلك مقابل فوائد مغرية من البنك حتى يقبل عليها العملاء وذلك لأيام قصيرة، وتكون الفوائد على الودائع بنسب معينة نتعرف عليها في مقالنا، وذلك من خلال عدة بنوك منها الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكريدي أجريكول وغيرها.







أسعار الفائدة

أسعار الفائدة على الودائع والأجل المقدمة من البنوك تكون عليها منافسة كبيرة من قبل كل بنك وتتراوح مدة الفائدة من أسبوع إلى عام ، حسب ما يحدده كل بنك.







إلغاء الوديعة

ويتيح البنك ميزة لكل عميل هي إمكانية إلغاء أو سحب الوديعة، في أي وقت يحب، وذلك على خلاف الشهادات إذ يكون هناك وقت معين لعدم كسر الشهادة من وقت ربطها أما الوديعة فليس هناك قيود عليها.

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عملاء الودائع

تتميز الوديعة عن غيرها أيضا أن له نوعية معينة من العملاء وهم الشركات الكبيرة ورجال الأعمال ؛ ومن هم على شاكلتهم أي من دائما يحتاجون إلى سيولة للاستمرار على الاستثمار في البنوك في مدة قصيرة جدا ودون قيود ، مثل شهادات الاستثمار.

100 ألف جنيه بداية ربط الوديعة

تخصص البنوك في طرهها للودائع مدة من أقل من يوم إلى أسبوع، وذلك بفائدة محددة، وذلك نظير مبلغ مالي كبير لربط الوديعة وهي من 100 ألف جنيه حتى أكثر من مليون، وتختلف من بنك لآخر وحسب آجل باقي الودائع.

أسعار الفوائد على الودائع والآجل في 11 بنكا

نوضح أسعار الفوائد على الودائع والآجال في 11 بنكًا وهم الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري وبنك فا وبنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول وبنك عودة وبنك بلوم وبنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية وبنك HSBC وأخير بنك الأهلي اليوناني.