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سعر الفراخ اليوم
سعر الدواجن اليوم
أخبار إقتصادية

أسعار الفراخ اليوم الأحد 8/9/2019 في جميع المزارع.. أسعار الخضروات واللحوم اليوم في الأسواق المحلية بمصر

بواسطة حنان الزهيري 0


يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 8/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم أبيضكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.00 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.75 جنيه6 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.25 جنيه

أسعار البط اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
يط مولاريوم13.10 جنيه14.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.60 جنيه14.00 جنيه

أسعار البيض اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أبيضكرتونة28.00 جنيه28.50 جنيه
بيض أحمركرتونة29.00 جنيه29.50 جنيه
بيض بلديكرتونة42.00 جنيه42.50 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الأحد في مصر

النوعالسعر
البتلوبين ١١٠ إلى١٨٠ جنيهًا
الكندوز الصغيربين ١٠٠ إلى ١٧٠ جنيهً
الكندوزالكبيربين ٧٠ إلى ١٦٥ جنيهًا.
الضأنبين١١٠ إلى ١٨٠ جنيهًا
اللحوم الجملىبين 90 – 110 جنيها للكيلو

 

أسعار الأسماك اليوم السبت

قشر بياض

سجل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

سجل سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

سجل سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

سجل سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

سجل سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

 

سمك بلطي

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

الكابوريا

سجل سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

  • الملوخية / من 2- 3 جنيهات
  • البصل / من 2- 3.5 جنيها
  • الطماطم/ من 3 – 5 جنيهات
  • الخيار البلدى/ من 4 – 7 جنيهات
  • الفلفل/ من 1.5 – 6 جنيهات
  • البطاطس/ من 3 – 5 جنيهات
  • الكوسة/ من 5 – 7 جنيهات
  • الباذنجان/ من  1.5 – 3 جنيهات
  • القلقاس/ من 4 – 7 جنيهات
  • الكرنب/ من 3 – 5 جنيهات .

 

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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