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أخبار إقتصادية

أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية

بواسطة حنان الزهيري 0

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء 18/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

 

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم06.50 جنيه06.75 جنيه
كتكوت ساسويوم04.75 جنيه05.00 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

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أسعار البط اليوم

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الفرق بين الحساب البنكي وحساب الأيبان الشخصي

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.75 جنيه05.00 جنيه
بط مسكوفييوم13.15 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم13.50 جنيه14.00 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

 

أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه33.00 جنيه33.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض بلديكرتونه40.00 جنيه40.50 جنيه


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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