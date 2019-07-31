أسعار اللحم الضاني 2019 في كارفور اليوم (عيد الأضحى).. عروض وتخفيضات

كم أسعار اللحم الضاني في كارفور اليوم قبل أيام قليلة من موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2019، وما هي عروض الضاني في كارفور حيث تقدم كل فروع كارفور عروض مذهلة وتخفيضات كبيرة على أفضل أنواع اللحوم الضاني والبقري البلدي، كما قدمنا لكم من قبل سعر الخروف الحي القايم 2019 الفلاحي والبرقي بالأسواق المصرية المختلفة، ونحن الآن في موسم اللحوم والأضاحي موسم الفرحة الكبري بقدوم عيد الأضحى، هذا ومن المرتقب أن يوافق موعد وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس 2019 على أن يكون موعد أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.

أسعار اللحم الضاني 2019 في كارفور

تقدم فروع كارفور أجود أنواع اللحوم البلدي سواء الضاني أو البقري، كما تقدم كل القطعيات بالخروف والبقرة لراغبي كل أنواع اللحوم، وتقدم فروع كارفور 2019 تخفيضات كبيرة جدا على سعر اللحوم الضاني والبقري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتمكن المشتري من الجميع بين السعر المناسب والطعم المميز جدا.





خروف كامل مشفي سعر الكيلو 126 جنيه.

سعر اللحم الضاني (فخدة) 137 جنيه.

سعر اللحم الضاني بالكيلو 124 جنيه.

سعر الكتف الضاني للكيلو 132 جنيه.

سعر الكيلو من مكعبات اللحم البقري 94 جنيه.

مكعبات بقري قليل الدسم الكيلو 119 جنيه.

موزة بقري 125 جنية للكيلو.

انتركوت بقري 126 جنيه.

اسكالوب بقري 129 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم بقري كارفور 90 جنيه.

كيلو مفروم قليل الدسم 100 جنيه.

كل عام وأنتم بخير.